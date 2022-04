De Pumari a Costas, Camacho dio la espalda a cinco aliados





26/04/2022 - 19:26:06

Página Siete.- Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, dio la espalda a cinco de sus aliados. Políticos cruceños lo califican como una persona desleal y que ahora busca “sacar del juego” a figuras regionales que puedan opacarlo. Las personas con las cuales tuvo ese comportamiento son: Marco Pumari, Jeanine Añez, Angélica Sosa, Jhonny Fernández y Rubén Costas. En diciembre de 2021, el exlíder cívico Marco Pumari, que fue su candidato a la Vicepresidencia en 2020, fue detenido por los conflictos postelectorales de 2019. Camacho no pudo llegar a Potosí para hacer el seguimiento del caso. “Camacho no defendió ni a Pumari que fue su compañero de fórmula, tampoco su bancada”, sostuvo Nadia Beller, jurista y excandidata a legisladora. El 8 de diciembre de 2019 fue difundido un audio en el cual una voz atribuida a Pumari le pide Aduanas y 250 mil dólares a Camacho. En una entrevista en CNN, el cruceño quedó en evidencia como el que filtró ese material a los medios. En marzo, Camacho apuntó contra “la corrupción” del Gobierno transitorio. Sin embargo, según fuentes de esa gestión, cuando Jeanine Añez asumió la Presidencia, el entonces cívico “fue con una lista para hacer nombrar ministros”. Indican que acomodó a personas de su confianza al frente de al menos ocho ministerios. El diputado Omar Rueda, de Creemos, detalló que para las elecciones generales de 2020 Jhonny Fernández prestó a Camacho la sigla de Unión Cívica Solidaridad (UCS) para que pueda candidatear. “UCS le prestó a Camacho la sigla para un proyecto nacional y la usó para un proyecto departamental sólo para que él se beneficie. Hizo un acuerdo con Angélica Sosa (…). Cuando fue las elecciones subnacionales nos pidió apoyo para Sosa, y nosotros no podíamos traicionar a Jhonny, como diputados de la facción de UCS”, indicó. En diciembre de 2021, Camacho sostuvo que hubo un supuesto contubernio entre el Movimiento Al Socialismo y los exalcaldes Percy Fernández y Sosa, por el caso ítems fantasma. “El colmo del cinismo. El escándalo de los 800 ítems ocurrió cuando el MAS era aliado de esa gestión”, enfatizó. Desirée Bravo, exconcejala de Santa Cruz Para Todos (SPT), detalló que Sosa apoyó a Camacho tanto para las elecciones nacionales como para las subnacionales. “La arquitecta Sosa anunció que SPT hizo alianza con Camacho para el tema nacional y luego para la Gobernación. Demuestra que es un político como los de antes, que cuando el barco se hunde, salta”, complementó. El último mes del año pasado, la Gobernación de Santa Cruz denunció a Rubén Costas por presuntamente destinar recursos de la lucha contra la covid para la propaganda de sus candidatos a la Alcaldía. Hace días, el Gobernador tildó a su antecesor de traidor de la autonomía. Vladimir Peña, exmiembro de Demócratas, indicó que a Costas le advirtieron que una alianza con Camacho era riesgosa porque le iba a ser desleal. “Camacho entregó a Costas y los Demócratas en bandeja de plata al MAS. Se valió de los Demócratas para llegar a la Gobernación, para que no pongan candidato y para que les dé su estructura para la campaña y el control electoral. Camacho se ha convertido en el Judas de la oposición”, manifestó Peña. Beller expresó que el Gobernador cruceño no quiere tener competencia en Santa Cruz, como lo hizo cuando fue candidato a la Gobernación. Agregó que con estas acciones quiere desviar la atención sobre “su mala gestión”. “A Angélica Sosa la negó, después de que ella lo apoyó en su campaña. Con Jhonny Fernández se peleó y eso que le prestó la sigla para que sea candidato. Tuvo cuotas en la transición y negó a Jeanine Añez. Es el carácter desleal que tiene Camacho, es desleal consigo mismo y con sus principios. Mucha gente lo apoyó y ahora recibió la puñalada de Camacho”, complementó. Página Siete llamó y envió un mensaje a Camacho para tener su contraparte. La Unidad de Comunicación de la Gobernación derivó como vocero al diputado Andrés Romero, quien dijo que hay una comisión que es la encargada del seguimiento al proceso de Pumari. A su vez sostuvo que los ministerios en la transición eran un pedido del movimiento cívico. “El Comité Cívico hizo un llamado para no dividir el voto, entonces no una sola alianza, todas las tiendas políticas le dieron su apoyo a Luis Fernando Camacho”, sostuvo el opositor.