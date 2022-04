Tribunal dictó orden de aprehensión contra 6 policías ofrecidos como testigos en el juicio por la tragedia de la joyería Eurochronos





26/04/2022 - 19:22:58

El Deber.- El Tribunal Cuarto de Sentencia, de los jueces Uby Saúl Suárez, Marco Antonio Porras y Hebert Zeballos, emitió orden de aprehensión contra policías para que comparezcan a prestar declaraciones en calidad de testigos en el juicio oral que se sigue contra los responsables del asalto trágico a la joyería Eurochronos, hecho registrado el 13 de julio de 2017. Los jueces emitieron las órdenes de apremio contra los funcionarios policiales en virtud a requerimiento de la Fiscalía, dirigida por Yolanda Aguilera, que lleva adelante el juicio del asalto a la joyería Eurochornos, que dejó como saldo cinco personas muertas, entre ellas la exgerente administrativa y financiera Ana Lorena Tórrez Torrico. Además de los fallecidos teniente de policía, Juan Carlos Gutiérrez, y los asaltantes Antonio Adao Da Silva, Ronny Suárez Masabi y Camilo Maldonado. Los policías que desarrollan funciones en la institución del orden que ya están con mandamiento de apremio emitidos por el tribunal son: Emilio Sarmiento Heredia, Limbert Néstor Pereira Loza, Telma Romina Palomino Alanis, Vicente Hernán Copana Laura, Erland Monasterios Banegas y Vicente Buitrago Machicado. Según los informes del tribunal, los policías entre los que figuran jefes con el grado de coronel, fueron ofrecidos por la Fiscalía como testigos de cargo. La fiscal asignada al caso Yolanda Aguilera confirmó que pese a emitirse en reiteradas oportunidades citaciones para que acudan al tribunal a declarar dentro del juicio, no lo hicieron, por lo que se solicitó a los jueces para que se libre las órdenes de apremio, porque debido a la inasistencia el juicio no se desarrolla y cada vez se prolonga y hay retraso. Jorge Santistevan, abogado de la víctima Ana Lorena Torrez, manifestó que los policías están en la obligación de ir al tribunal y cumplir las órdenes que emana la justicia porque ellos fueron ofrecidos de testigos de cargo por la Fiscalía y sus testimonios son vitales para el esclarecimiento del lamentable suceso. Dentro del juicio están acusados por delito penal seis policías. Se trata del policía: Édgar Huanquiri Quispe, acusado por delitos de tentativa de homicidio, lesiones graves, gravísimas y leves e incumplimiento de deberes; mientras que al ex director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Gonzalo Medina Sánchez, y los policías Fernando Moreira Morón, Robert Gabriel Ruiz Medina, Jorge Silva Salvatierra y Ricardo Salas Valdez, fueron acusados por la comisión de delitos de incumplimiento de deberes, homicidio culposo y lesiones culposas en comisión por omisión. Todos se defienden en libertad.