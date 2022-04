Alemania rechaza críticas y anuncia entrega de tanques a Ucrania





26/04/2022 - 17:36:22

DPA.- La seguridad y la soberanía a largo plazo de Ucrania fue el principal tema de debate en la reunión de los representantes de unos 40 países celebrada este martes en la base aérea estadounidense de Ramstein, en el oeste de Alemania. Estaba previsto que los ministros de Defensa y otros funcionarios invitados por el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, se centraran en la defensa de Ucrania contra la invasión rusa y sus necesidades en el período posterior a la guerra. El Departamento de Defensa estadounidense aclaró que la conferencia no estaba auspiciada por la OTAN. Al parecer, entre los asistentes había personas que no eran miembros de la organización. Antes de iniciarse la reunión, se comunicó que el Gobierno alemán facilitaría la entrega de tanques antiáreos Gepard a Ucrania, lo que de hecho supone un cambio en la política del gabinete liderado por Olaf Scholz, criticada por no autorizar el envío de armamento pesado al país de Europa del Este. Según el plan, la empresa de armamento Krauss-Maffei Wegmann recibirá permiso para enviar a Ucrania los mencionados tanques, que se montarán a partir de unidades ya en desuso y con piezas de repuesto pertenecientes a las Fuerzas Armadas alemanas (Bundeswehr). La ministra alemana de Defensa, Christine Lambrecht, rechazó asimismo las acusaciones sobre la tibieza del apoyo germano a Ucrania y defendió la entrega de tanques Gepard. También anunció el entreno de tropas ucranianas en suelo alemán con el objetivo de que puedan usar sistemas de artillería. "Siempre hemos tomado nuestra decisión en coordinación con los aliados", dijo tras asistir a la reunión. "En cuanto estuvo claro que otros iban a entregar ciertos sistemas (de defensa), los apoyamos en eso y también lo haremos, esa es nuestra forma de actuar, nada de esfuerzos alemanes en solitario", explicó. "El Gepard es exactamente lo que Ucrania necesita ahora para asegurar el espacio aéreo desde tierra. Si Ucrania necesita estos sistemas de defensa aérea con mucha urgencia ahora, estamos dispuestos a apoyarlos", comentó. "Seguiremos explorando todas las opciones sobre cómo podemos seguir apoyando a Ucrania", agregó.