Rusia suspenderá envío de gas a Bulgaria y Polonia: Se niegan a pagar en rubros





26/04/2022 - 16:59:19

El Ministerio de Energía de Bulgaria ha informado este martes que Gazprom suspenderá el suministro de gas natural ruso al país. Así, el distribuidor gasístico local Bulgargaz recibió una notificación por parte de Gazprom en la que notificó a la empresa del país europeo que el cese de entrega iniciará a partir de este 27 de abril. "La parte búlgara ha cumplido plenamente sus obligaciones y ha efectuado todos los pagos exigidos en el marco de este acuerdo, de forma puntual, estricta y conforme a sus cláusulas", reza el comunicado oficial. Desde el ministerio detallaron que el nuevo esquema de pago propuesto por Rusia "no se ajusta al contrato vigente hasta finales de este año y supone importantes riesgos para Bulgaria". En paralelo, las autoridades aseguran haber tomado medidas necesarias para asegurar vías alternativas del suministro. "Actualmente, no se requieren medidas restrictivas para el consumo [de gas] en Bulgaria", precisaron. Polonia se niega a pagar en rublos Esta misma jornada la compañía polaca de gas PGNiG se negó a pagar en rublos por el gas ruso. PGNiG dijo haber recibido este martes una carta de la compañía rusa Gazprom que advierte de la suspensión total de los suministros por el gasoducto Yamal-Europa desde el 27 de abril. Por el momento, las entregas a los clientes se efectúan conforme a sus necesidades y la infraestructura de transporte del hidrocarburo funciona sin problemas. El sitio web polaco Onet informó este 26 de abril que el bombeo de gas natural ruso a Polonia por el gasoducto Yamal-Europa se detuvo anoche, haciendo una referencia a los datos de la Red Europea de Operadoras de Sistemas de Transporte de Gas (ENTSOG, por sus siglas en inglés). Gazprom no confirmó la suspensión del suministro, pero dijo que Varsovia debe efectuar el pago por la entrega esta jornada conforme a los nuevos requerimientos de Moscú. Además, Polonia impuso sanciones este martes contra el gigante gasístico ruso que posee un 48 % de las acciones en una empresa polaca copropietaria del gasoducto Yamal-Europa. El representante del Gobierno polaco sobre la infraestructura estratégica en el sector energético, Piotr Naimski, estimó que se tardaría dos años en estabilizar el mercado del gas en Europa si se decide cortar los suministros de Gazprom. Además, admitió que las autoridades no son capaces de determinar la envergadura de perturbaciones y tendrán que actuar en función de las circunstancias. "Este mercado se estabilizará cuando los clientes europeos puedan abastecer a Europa desde fuera de Rusia con la cantidad de gas que actualmente envía Rusia. Es cuestión de la utilización de las terminales de gas en Europa Occidental en su totalidad, añadiendo ciertos elementos de gasoductos para que todo pueda llegar a la audiencia y esto tomará algún tiempo, probablemente alrededor de dos años", afirmó Naimski en una rueda de prensa, citado por Puls Biznesu. En cuanto a las advertencias de Gazprom sobre la necesidad de pagar de acuerdo con el nuevo esquema, el alto funcionario subrayó que Varsovia planeaba renunciar a los suministros rusos a fines de 2022. "Teníamos previsto cortar el suministro ruso a finales de diciembre de este año, ya que el contrato a largo plazo Yamal se acaba, los rusos lo están acelerando", acentuó. El pasado 23 de marzo, Vladímir Putin anunció que su país solo aceptará pagos en rublos rusos por el suministro de gas a los países "no amistosos". "Hemos suministrado nuestros recursos, en este caso el gas, a los consumidores europeos. Lo han recibido, nos pagaron en euros que luego congelaron por su propia cuenta. En este caso, existen todos los motivos para considerar que suministramos prácticamente gratis parte del gas enviado a Europa", resumió el mandatario.