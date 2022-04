Rivero: Es irrelevante lo que se discutió en la Católica, porque en la tarde se concretaron los ilícitos





26/04/2022 - 16:00:56

Página Siete Digital.- La ex primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados Susana Rivero compareció este martes en calidad de testigo dentro del denominado caso “golpe de Estado II”, en el que se juzga a Jeanine Añez y otros procesados. Durante la jornada, la exlegisladora reiteró que Añez se proclamó en el cargo de forma irregular y que la reunión entre fuerzas políticas en la Universidad Católica de Bolivia fue “irrelevante” por lo que sucedió a continuación. “El día 12 de noviembre, a horas 11:00, Adriana Salvatierra me convocó a esa reunión (en la Universidad Católica), entendiendo que yo manejaba perfectamente los reglamentos camarales, al ser abogada y tener mucha experiencia legislativa. En esa reunión expresé que lo que correspondía era convocar a la sesión de la Asamblea (Legislativa) para poner en consideración las renuncias de Evo y de Álvaro (...) Les expresé, sin embargo, que teníamos que reunir a nuestra bancada para poder continuar con lo que correspondía a la sucesión constitucional”, manifestó ante el tribunal. Mientras se realizaba este diálogo político, personal de Salvatierra le comunicó que desde la mañana "Añez ya había tomado posesión del despacho de presidencia con su personal, con policías y que no dejaban entrar a nadie a sus despachos", aseguró Rivero. Dijo que fue esa tarde cuando la entonces senadora "intenta" realizar una sesión en el Senado y que, pese a no tener quórum, "se proclama" presidenta del Senado y después presidenta de Bolivia. “En todo caso, el inicio de ese diálogo político que intentamos hacer Adriana Salvatierra y yo, como presidentas del Senado y de Diputados –en tanto no se considerara la renuncia de Adriana– es absolutamente irrelevante a los hechos que se concretaron en los ilícitos en horas posteriores. Es absolutamente irrelevante lo que se discutió en esa reunión (en la Católica), absolutamente infructuosa esa reunión, porque en la tarde se concretaron los ilícitos sin cumplir ninguna norma”. Rivero detalló cómo se produce la sucesión constitucional, en su conocimiento: si renuncian el presidente y vicepresidente del Estado (Evo Morales y Álvaro García Linera), el Ejecutivo pasa "ipso facto" al o la presidente del Senado (Adriana Salvatierra); si ésta renuncia, asume el presidente de la Cámara de Diputados (Víctor Borda); si éste renuncia, le corresponde al primer vicepresidente de Diputados, puesto que aseguró ocupar ella hasta el 14 de noviembre de 2019, convocar elecciones para que en 90 días se reconfigure el Órgano Ejecutivo. Añez era entonces segunda vicepresidenta del Senado, por lo que presuntamente podía reemplazar a Adriana Salvatierra en “tareas administrativas simples”, pero no ocupar la titularidad. "No había vacío de poder en ninguna de las dos cámaras, Adriana Salvatierra y mi persona estábamos en La Paz. Sin embargo, si por alguna razón nosotras no pudimos estar en el hemiciclo de la cámara, la señora Añez podía reemplazar a Adriana en tareas administrativas simples (...) pero en esta oportunidad, nosotras estábamos en La Paz, por lo tanto no necesitábamos que nadie nos reemplace", apuntó. "Quiero aclarar que conozco a la señora Añez de casi toda la vida, es de mi departamento. Yo no tengo ninguna animadversión con ella, hemos sido colegas, muchas veces hemos coincidido en los viajes de ida o de vuelta en nuestro trabajo parlamentario, pero no me puedo callar en esta oportunidad ante semejante afrenta al Estado de Derecho y a la propia Constitución, y por eso vine como testigo ante la convocatoria de la Procuraduría", recalcó. Susana Rivero choca con la defensa de militares durante su declaración como testigo El Deber.- La exdiputada masista Susana Rivero confrontó a los abogados que defienden a los representantes del Estado Mayor involucrados en el juicio por el caso "Golpe II". Durante el interrogatorio de varios de los letrados defensores, Rivero increpó a los mismos y cuestionó sobre la presencia de tanques y aviones en las calles de La Paz. El juez responsable de la audiencia debió llamar la atención en varias ocasiones a la exdiputada para pedirle que se aboque a responder a las preguntas hechas por las defensas. La estrategia asumida por estos buscó desvincular a sus defendidos de las determinaciones asumidas durante las reuniones realizadas en la Universidad Católica Boliviana, del 10 al 12 de noviembre de 2019. Respecto a la línea de sucesión, Rivero reiteró que la misma le correspondía a ella por delante de la ex presidenta Jeanine Áñez. Refirió la Constitución como aval para su argumento. "La prelación, jerarquía y cupos establece que la sucesión remite de la Presidencia de Senadores a Presidencia de Diputados, y después pasa a vicepresidencia. Por lo tanto, no es transversal, sino vertical", explicó la exdiputada. Según esta interpretación, Rivero antecedería a Áñez en la sucesión presidencial ya que ejercía como primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Una revisión al texto constitucional refleja, en el artículo 169 que, "en caso de impedimento o ausencia definitiva de la Presidenta o del Presidente del Estado, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la Vicepresidenta o el Vicepresidente y, a falta de ésta o éste, por la Presidenta o el Presidente del Senado, y a falta de ésta o éste por la Presidenta o el Presidente de la Cámara de Diputados. En este último caso, se convocarán a nuevas elecciones en el plazo máximo de 90 días". En la Carta Magna no se detalla cómo proceder ante la ausencia de los presidentes de cada Cámara. Rivero reclamó su derecho a la sucesión, y por tanto, señaló que la actuación Jeanine Áñez fue ilegal. Rechazó la existencia de una renuncia a su cargo de vicepresidente de Diputados antes del 14 de noviembre de 2019. Sin embargo, el portal ChequeaBolivia.com reveló la existencia de un tweet correspondiente al 10 de noviembre del mismo año, publicado por Rivero y en el cual se muestra una carta de renuncia irrevocable al cargo de primera vicepresidente de la Cámara de Diputados. El tweet fue borrado de la cuenta de Rivero. La exdiputada desmintió la existencia de dicho tweet el 19 de junio de 2021 y señaló que “si fueron capaces de matar diciendo que el pueblo se disparaba a sí mismo; de organizar ataques simultáneos que varios de nosotros sufrimos a la misma hora; de marcar a nuestros hijos menores amenazándolos de muerte, son capaces de todo, incluida la fabricación de renuncias fake”. Para Rivero, "Áñez solo podía reemplazar a Adriana (Salvatierra) en tareas administrativas simples, como convocar a sesión, por ejemplo". Reconoce que la sucesión presidencial de la exmandataria se argumentó de acuerdo a un mecanismo existente a la jurisprudencia "conocido como el ipso facto, que está pensado para quien está en línea de sucesión". Durante el interrogatorio por parte de la defensa de Jeanine Áñez, los abogados del Ministerio de Gobierno y de la Procuraduría trataron de inviabilizar sus preguntas al considerarlas "capcionas y sugestivas". No obstante el juez dispuso que la testigo respondiera a las mismas.