El 4 de julio comienza el descanso pedagógico de invierno





26/04/2022 - 15:38:51

El ministro de Educación, Edgar Pary, ratificó este martes que se mantendrá el calendario escolar 2022 y, por lo tanto, el receso pedagógico de invierno comenzará el 4 de julio, el cual se extenderá por 15 días, de acuerdo con lo establecido. “No hay ningún adelanto, no tenemos por qué retrasar, creo que estamos en una gestión con la mayor normalidad, hemos retornado a las clases presenciales y eso es destacable (…), por eso, nosotros vamos a mantener el calendario, por lo que está establecido, el 4 de julio estaríamos arrancando con nuestro descanso pedagógico”, afirmó la autoridad en contacto con Bolivia TV. Indicó que se valorarán los horarios de invierno que, según dijo, por ahora son llevaderos; particularmente, en los tres departamentos del altiplano. “Por ahora, no tenemos mayores demandas en el tema de lo que son los contagios. Vamos a ir esperando, como siempre, el informe de nuestro Ministerio de Salud, de nuestros Sedes departamentales, sobre esa base también tomaremos las decisiones correspondientes”, acotó. Sobre la idea de que Bolivia retorne al Programa Internacional de Evaluación para los Alumnos (PISA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Pary dijo que no hay “ni siquiera un rastro de trabajar con este tema”, porque esa cartera de Estado está enfocada en buscar “calidad educativa y no en medir la calidad educativa”. Señaló que entre las medidas que se están asumiendo para continuar fortaleciendo la educación en el país, están el dar continuidad al Bono Juancito Pinto, promover las Olimpiadas Científicas, los incentivos a bachilleres destacados, entre otras. “Para nosotros, no hay una medida privatizadora en nuestro país, sería lapidario, y más aún cuando tenemos una normativa elaborada por todos los actores de nuestra sociedad, porque la Ley 070, recordarán, es producto de un congreso pedagógico y hoy está vigente, y la vamos a seguir trabajando y vamos a seguir profundizando ese tema”, remarcó.