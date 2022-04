Esposo de Elvira Parra: los dirigentes que se aprovecharon del Fondo Indígena están libres





26/04/2022 - 10:38:04

Erbol.- “No se ha robado mi esposa ni un centavo del Fondo Indígena”. Así Joaquín Chuquimia, esposo de la exdirectora del Fondioc, Elvira Parra, defendió la inocencia de su cónyuge, quien lleva siete años encarcelada por el caso de desfalco. Chuquimia dijo que su esposa lleva siete años detenida con 180 procesos y que no existen pruebas de que ella hay recibido dinero de manera ilegal. Reclamó que, mientras su esposa está encarcelada, de manera injusta “quienes se aprovecharon a nombre del Fondo Indígena, los dirigentes están libres, gozan de libertad”. Al igual que Marco Aramayo, recientemente fallecido tras siete años de cárcel, Elvira Parra era directora del Fondioc en el periodo cuando se autorizaron desembolsos a nombre de dirigentes, quienes gestionaron proyectos y no los concluyeron, a pesar de recibir el dinero. Según Chuquimia, el argumento de la detención de su esposa es que ella firmó los desembolsos. Cuestionó que, si su esposa está detenida por firmar, dónde está la ministra de entonces, puesto que quien autoriza es la máxima autoridad. Asimismo, preguntó dónde están los beneficiarios, en referencia a quienes recibieron el dinero. Agregó que falta la cárcel para estas personas. La ministra de Desarrollo Rural de entonces, Nemesia Achacollo, estuvo con detención preventiva, sin embargo, ya goza de medidas sustitutivas para defenderse fuera de la cárcel. Reveló que, en el desarrollo de este proceso, se ofreció a Elvira Parra acogerse a un juicio abreviado aceptando la responsabilidad, pero ella se negó bajo el argumento de que no cometió delito. Chuquimia lamentó que toda la responsabilidad se quiera atribuir a los exdirectores del Fondioc. Dijo que tal vez se esté esperando que su esposa termine como Marco Aramayo.