Gobierno destituye a Gerente de la CNS y anuncia su restructuración





26/04/2022 - 10:34:02

El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, informó este martes que se cambiará al gerente general de la Caja Nacional de Salud (CNS), la reestructuración de esa institución y el respeto a las 6 horas laborales de los Trabajadores en Salud Pública, con lo que dijo, ya no se tienen motivos para que los sectores continúen con sus movilizaciones y por el contrario se dé continuidad al diálogo con la Central Obrera Boliviana en las mesas de trabajo. “Anunciamos al pueblo boliviano y a los sectores que tenían sus demandas que vamos a proceder con la destitución del Gerente General de la Caja Nacional de Salud y además tenemos un compromiso de llevar adelante un proceso de reestructuración porque el cambio de autoridad sí bien es un paso importante, no garantiza la transformación de todas las dificultades encontradas en la seguridad social”, afirmó la autoridad en conferencia de prensa. Dirigentes de la Caja Nacional de Salud y Trabajadores en Salud Pública mantuvieron por separado, movilizaciones, los primeros pidiendo la destitución de su gerente Herland Tejerina y los segundos el respeto a la jornada de 6 horas de trabajo y otras demandas sociales. Auza expuso que, en las reuniones con la Comisión Social de la COB, se ha hecho el análisis profundo de ambos temas en una mesa especial y como resultado el Gobierno da señales de que cumple con sus compromisos y por ello insistió que ya no debe haber impedimentos para seguir con el trabajo de las mesas de diálogo. “En cuanto a los Trabajadores en Salud Pública, en lo referido a la jornada laboral, al escalafón a la libre afiliación, a la asignación racional de Ítems tanto para profesionales como para trabajadores en Salud vamos a respetar lo establecido en el Decreto 28909 (Estatuto de los Trabajadores en Salud Pública), con esto hemos superado los obstáculos para continuar en las mesas de diálogo”, complementó.