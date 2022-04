Es el más pesado del mundo: Kason, el bebé de 11 meses que aparenta cuatro años





26/04/2022 - 10:19:56

Alexa Priego dio a luz hace 11 meses en Manhattan (Nueva York, Estados Unidos). El parto fue normal y tanto ella como su bebé Kason salieron sanos del hospital. Hasta ahí, su historia es como la de cualquier otra madre. Sin embargo, con el paso de los meses se dio cuenta de que la evolución del pequeño no era la usual. "Es el más pesado del mundo", dice Alexa sobre su bebé. Con 11 meses, Kason tiene unas medidas de aproximadamente un niño de cuatro años: un metro de altura y 14 kilos de peso. Los médicos le han dicho que está en el percentil 99 ―escala de clasificación para medida y peso de 3 años―. Esta historia no es nueva para Alexa. La madre ha asegurado que cuando nació su hija Gracie "fue exactamente igual". "Supongo que solo hago bebés grandes", ha dicho en tono irónico. La posible explicación de los médicos es que produzca un exceso de leche materna, algo que contribuye al tamaño de los bebés. #bigbaby #10monthsold ♬ original sound - Alexa Priego @abeautyfamily It’s the eyes for me 😂 #bigbabytheboss