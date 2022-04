Acuchilló a su ex pareja, la estranguló y la acomodó en una cama para que su hija durmiera con el cadáver





26/04/2022 - 10:13:06

El femicidio brutal de una mujer de 29 años estremeció a los habiantes de la ciudad santiagueña de La Banda. Su ex pareja, de 39, se presentó ante la Policía con el 45 por ciento de su cuerpo quemado, luego de haber intentado suicidarse prendiéndose fuego tras rociarse con alcohol. Ante los uniformados, contó el horror que había protagonizado. El hombre, identificado como Pablo Adrián Centeno, quedó detenido en las últimas horas bajo la acusación del crimen de Maira Alejandra Soria, que habría cometido en la madrugada de este lunes. Según los investigadores, Centento su presentó en la casa de su ex pareja, situada en la esquina de Mármol y pasaje Pavón, del barrio Menéndez, reportaron fuentes consultadas por ElLiberal.com.ar. Ese inmueble era alquilado por Soria, quien vivía junto a sus dos hijas de 4 y 6 años. La menor, en común con el presunto asesino. Cuando llegaron los policías a la vivienda, encontraron el cadáver de la joven de 29 años sobre una cama. A centímetros, se encontraba la nena de 4 años, quien dormía de espaldas al cuerpo de su madre. La escena era desgarradora, al punto que los agentes levantaron rápidamente a la chica para evitar que viera cómo estaba el cadáver de su madre. El cuerpo presentaba heridas cortantes y el rostro se encontraba morado, producto del estrangulamiento que sufrió la mujer. La hija mayor de la víctima, quien se encontraba en otra habitación, también fue apartada con cuidado del lugar, en procura de que no viera la escena del crimen. Los uniformados decomisaron elementos que se habrían usado para al femicidio, como dos cuchillos, una tijera y la funda de una almohada, que se habría utitilizado para la asfixia.

Antecedes de violencia de género del acusado Mariano Gómez, fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, dialogó con medios locales. "Ella (por la víctima) el 28 de marzo realizó una denuncia penal por lesiones leves. Intervine yo y solicité un allanamiento y la detención de Centeno, y en ese momento se activó el protocolo de violencia de género", contó Gómez. El representante del Ministerio Púlblico Fiscal (MPF) agregó: "Llamamos a la víctima e hicimos el informe, ratificando los testimonios, más el informe psicológico. (Centeno) estuvo detenido 16 días. Salió excarcelado con todas las medidas: botón antipánico y prohibición de acercamiento". "Estamos investigando que, desde hace unos días, venían teniendo una conversación efectiva", dijo. Por último, el fiscal puntualizó que en la noche del domingo "compartieron una cena y luego se produjo el desenlace (fatal)".