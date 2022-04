Moscú habla de Tercera Guerra Mundial porque siente la derrota en Ucrania: Kuleba





26/04/2022 - 09:45:00

DW.- El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, asegura que Rusia habla de la posibilidad de que se desate una Tercera Guerra Mundial, esta vez nuclear, porque siente que está perdiendo la batalla en Ucrania. Kuleba respondió así a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, quien este lunes alertó sobre el peligro de una guerra nuclear que, según dijo, "es grave, es real (y) no debe subestimarse". Lavrov declaró en una entrevista en el programa "Big Game" del canal estatal ruso Channel One ("Piervy Canal", según la transliteración del ruso o "Primer Canal", en catellano), reproducida por varias agencias rusas, que aunque "la inadmisibilidad de una guerra nuclear es la posición de principios de Moscú, el peligro de tal conflicto no debe subestimarse". "Rusia pierde la última esperanza de asustar al mundo para que no apoye a Ucrania. De ahí que hable de un peligro 'real' de la Tercera Guerra Mundial", respondió Kuleba en su cuenta de Twitter. En su opinión, las palabras de Lavrov sólo significan que "Moscú siente la derrota en Ucrania. Por lo tanto, el mundo debe redoblar su apoyo a Ucrania para que prevalezcamos y salvaguardemos la seguridad europea y mundial". Las declaraciones de Lavrov y la respuesta de Kuleba se produjeron poco antes de la anunciada visita del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a Moscú, donde hoy tiene previsto reunirse con el ministro de Exteriores y el presidente ruso, Vladimir Putin. Guterres también visitará Ucrania, donde el próximo jueves tendrá un encuentro de trabajo con Kuleba y posteriormente se reunirá con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.