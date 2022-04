EEUU organiza conversaciones militares en Alemania para proporcionar armas a Ucrania





26/04/2022 - 09:12:00

VOA. — Estados Unidos convocó para el martes a decenas de países en Alemania para sostener conversaciones centradas en dar más armas a Ucrania después de que el principal diplomático y el secretario de Defensa de Estados Unidos viajaran a Kiev para prometer más asistencia militar estadounidense para el país. El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, lleva a cabo las conversaciones del martes en la base aérea de Ramstein en Alemania para coordinar el aumento de la asistencia de seguridad occidental para Ucrania. El general del Ejército de EEUU, Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo a los periodistas que viajaron con él a Alemania el lunes que Ucrania necesita “apoyo continuo para tener éxito en el campo de batalla. Y ese es realmente el propósito de esta conferencia”. Se espera que asistan el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Reznikov. La reunión sigue a un viaje de Austin y el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, a Kiev, donde prometieron más asistencia militar para Ucrania y continuar reuniendo a otras naciones para que contribuyan. Blinken dijo a los periodistas en Polonia después de regresar de Kiev que mientras Rusia está tratando de "brutalizar" partes de Ucrania, "los ucranianos se mantienen firmes y lo están haciendo con el apoyo que hemos coordinado de literalmente todo el mundo". “En términos de los objetivos de guerra de Rusia, Rusia ya fracasó”, dijo Blinken, “y Ucrania ya tuvo éxito porque el objetivo principal que el presidente (ruso) (Vladimir) Putin trajo a esto, en sus propias palabras, fue subsumir completamente a Ucrania de regreso a Rusia, para quitarle su soberanía e independencia, y eso no ha sucedido y claramente no sucederá”. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergéi Lavrov, advirtió sobre el peligro de que el conflicto pueda estallar en la Tercera Guerra Mundial. “El peligro es grave, es real, no se puede subestimar”, dijo a la agencia de noticias Interfax. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, tuiteó más tarde que Rusia había perdido su “última esperanza de asustar al mundo para que no apoyara a Ucrania”. “Esto solo significa que Moscú siente la derrota en Ucrania”, dijo Kuleba. “Por lo tanto, el mundo debe duplicar su apoyo a Ucrania para que podamos prevalecer y salvaguardar la seguridad europea y mundial”. El Ministerio de Defensa de Gran Bretaña dijo el martes que las fuerzas rusas “probablemente intentan rodear posiciones ucranianas fuertemente fortificadas” en el este de Ucrania. Un comunicado del Ministerio dijo que la ciudad oriental de Kreminna ha caído" y que las fuerzas rusas se están moviendo hacia Sloviansk y Kramatorsk. Los ataques rusos del lunes alcanzaron instalaciones ferroviarias y de combustible lejos de la línea del frente de su ofensiva oriental. El jefe de los Ferrocarriles de Ucrania, administrados por el estado, dijo que cinco instalaciones ferroviarias fueron atacadas temprano en el centro y oeste de Ucrania, incluido un ataque con misiles cerca de la ciudad occidental de Lviv. Al menos cinco personas murieron por ataques rusos en la región central de Vynnytsia, dijeron las autoridades ucranianas. En otros acontecimientos el lunes, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se reunió con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en Ankara para apoyar los esfuerzos diplomáticos de Turquía para poner fin a la guerra en Ucrania. Guterres viajará el martes a Moscú para reunirse con Putin en un intento renovado de lograr que acepte una pausa o ponga fin a su campaña en Ucrania y viajará a Kiev el jueves para reunirse con Zelenskyy.