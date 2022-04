Hallan más de 100 tumbas en cementerio clandestino, algunas de ellas sin nombre





26/04/2022 - 08:24:04

El País.- Vecinos y activistas denuncian la existencia de un cementerio clandestino en la zona de Pampa Galana, a la altura del asentamiento Tarijeños en Progreso, donde se evidenció la existencia aproximada de un centenar de tumbas, cuatro de ellas sin nombre. Por esta razón presumen que pueden estar enterradas personas desaparecidas, como el caso de Maryori Leaño, cuyos familiares instalarán una vigilia exigiendo una investigación al respecto. La presidenta de la Red Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas, Melania Torrico, realizó un recorrido junto a medios de prensa e informó que realizó una inspección la noche del domingo, junto personal de la Policía y el Ministerio Público. Desde la gestión 2020 surgió un conflicto en la zona por parte de vecinos que apoyan y quienes rechazan este cementerio que habría comenzado a funcionar a raíz del colapso del Cementerio General por la cantidad de decesos en la pandemia de Covid-19. Incluso se interpuso un proceso legal, en el que las autoridades judiciales determinaron que ya no se podía enterrar más personas por no tratarse de un cementerio legalmente establecido. “Se ha solicitado el 12 de enero de 2021 que no se debía enterrar a más personas, pero han hecho caso omiso de la resolución judicial”, indicó. En la inspección, se hizo el conteo de las tumbas y ahora responde a los efectivos policiales realizar la verificación de los nombres y cruzar los datos con el Servicio General de Identificación Personal (Segip) para comprobar si se trata o no de personas con certificado de defunción. Caso Maryori La joven Maryori Leaño desapareció desde el 28 de agosto de la gestión pasada. El caso inicialmente se investigó como presunta trata y tráfico, sin embargo, luego se adoptó la hipótesis de un feminicidio. El principal sospechoso del caso y jefe de la víctima, Joaquín Villanueva, se quitó la vida ahorcándose. Este hecho, según la familia de Maryori, es debido a que se comenzó a inspeccionar esta zona. La tía de la joven, Jhuly Valdez, dijo que instalará una vigilia en el lugar para evitar que alguien altere la zona, pues presume que en una de esas tumbas puede estar su sobrina y exige una investigación de oficio.