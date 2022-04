Felcn afecta $us 2,2 millones al narcotráfico





26/04/2022 - 08:14:10

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, informó que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), en cuatro operativos de interdicción, logró afectar al patrimonio del narcotráfico en más de $us 2,2 millones. En el operativo denominado “Chaco Seguro” que se realizó el 21 de abril en la comunidad de San Antonio del departamento de Chuquisaca se evidenció la existencia de plantaciones de marihuana de una superficie de tres hectáreas y 18.000 kilos en estado húmedo, por lo cual se procedió a su erradicación e incineración. En este operativo se afectó al patrimonio de narcotráfico en $us 1,8 millones, refiere un reporte del Ministerio de Gobierno. “En un segundo operativo ‘Mantequilla’, realizado en la carretera La Paz – Huarina, a la altura de la Estación de Servicio ‘San Roque’, una camioneta de color guindo arribó y al momento de la requisa se encontró 16 paquetes tipo ladrillo en dos baldes con mantequilla. El conductor manifestó que en el domicilio de donde saco los baldes había más paquetes; guiando hasta dicho inmueble se encontró otros 15 paquetes más de clorhidrato de cocaína, se afectó al patrimonio del narcotráfico en 260.700 dólares”, afirmó la autoridad. El viceministro indicó que en el tercer operativo denominado “Jaipu Kathari”, que se realizó el 23 de abril en la carretera principal cerca a la comunidad Sisasani, provincia Omasuyos, del departamento de La Paz, se interceptó un vehículo tipo vagoneta de color plata logrando encontrar 24 kilos con 380 gramos de cocaína camuflados a la altura del guardafangos, en la parte trasera del coche. Ante la flagrancia del hecho se tiene el secuestro del vehículo, la aprehensión del conductor y la afectación económica en $us 131.900. Finalmente, en el operativo denominado “Puente” en la carretera Tarija – Potosí, en un control rutinario un conductor denotó nerviosismo ante la presencia policial, por lo que se procedió a realizar la requisa del vehículo en la que se encontró 5 kilos con 240 gramos de cocaína a la altura del tablero un compartimiento secreto (macaco). “Como resultados de estos cuatro operativos se tiene el secuestro de 18.000 kilos de marihuana en estado húmedo, 61 kilos con 760 gramos de cocaína, un inmueble en la ciudad de El Alto, tres vehículos y la afectación económica al narcotráfico de 2.228.800 dólares”, sostuvo la autoridad. Mamani mencionó que desde enero a la fecha se realizaron 3.095 operativos de interdicción al narcotráfico con la incautación de 5.41 toneladas de cocaína, 81 avionetas, dos helicópteros y 140 fábricas destruidas.