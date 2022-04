Gobierno convoca a diálogo al sector turismo, que exige flexibilizar condiciones para ingreso de extranjeros





El País.- El Gobierno convocó al sector turístico a un diálogo a establecerse el jueves 28 de abril a las dos de tarde, en el Ministerio de Gobierno, con la objetivo de tratar sus pedidos de flexibilizar condiciones para el ingreso de extranjeros al país. La información fue proporcionada por el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, quien indicó que anteriormente el sector turismo se excusó de otra invitación a diálogo. El sector de turismo y hotelería ya inició protestas en demanda de que se abrogue el Decreto 4574, el cual establece la obligación del registro de turistas y de sanción para quienes no cumplan. Asimismo, pide dejar de exigir la prueba PCR a los visitantes. El viceministro Ríos expresó la intención del Gobierno de establecer mesas técnicas, para tratar las preocupaciones del sector turístico. Sin embargo, afirmó que no se puede hablar de abrogar decreto. Dijo que la norma no limita el tránsito de turistas, sino busca precautelar la seguridad de los bolivianos y de los propios visitantes. El sector turístico denunció que, con el decreto, existe un ambiente de hostilidad hacia los visitantes, porque son obligados a mandar información sobre sus actividades, bajo sanción, generando un estrés particularmente cuando están en lugares donde no llega el servicio de internet. Ríos señaló que la intención no es estigmatizar a los extranjeros, sino velar por la seguridad, y ratificó la disposición a dialogar sobre los pedidos del sector turístico. Recordó que la norma observada no es reciente. Anunció que en el diálogo estarán también el el Ministerio de Salud y Viceministerio de Turismo.