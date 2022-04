Contrario a lo que dice Evo, expertos ven que el retorno a PISA es urgente





26/04/2022 - 07:37:11

Página Siete.- Contrario a lo que dijo el expresidente Evo Morales, especialistas aseguraron que el retorno del país al Programa Internacional de Evaluación para los Alumnos (PISA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es urgente. Aunque otro experto afirmó que sí debe haber una valoración, pero no por PISA. “El beneficio central es que al ingresar nuevamente a un sistema más global, nuestro sistema de educación también será reconocido en distintas partes del mundo”, dijo el coordinador del Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativas (Cebiae), Israel Lahor. Eso significa -según Lahor- que al entrar a ese sistema mundial de a poco se acreditará el sistema educativo. “(Así) abrirá más puertas, más becas, más espacios de formación universitaria y otros aspectos”, agregó. Con una postura similar, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Óscar Heredia, dijo: “Si nos igualamos en estándares internacionales y somos reconocidos en ese ámbito, tendremos la posibilidad de acceder al mercado laboral y a espacios educativos en las mismas condiciones de aquellos que son parte”. Indicó que con estas pruebas se determinará cuál es la situación en el país y “si los estudiantes están limitados en algunas áreas”. “Con ello buscarán mejorar esas falencias”. El fin de semana, el expresidente Evo Morales dijo que “la educación es un derecho, no un negocio”. “Alertas frente a pedidos al Ministerio de Educación y Planificación para que Bolivia ingrese al sistema de evaluación de calidad educativa PISA de OCDE, creado en época neoliberal y financiado por el BM (Banco Mundial) que ignora contextos culturales”, indicó. Para el economista y docente universitario Gonzalo Chávez, “evaluar la calidad educativa no atenta contra el derecho a la educación, más bien ayuda a mejorarla”. Explicó que en el ranking PISA 2018, China encabeza los resultados como el mejor sistema educativo en matemáticas, habilidad lectora y ciencias. Según el profesional, si Bolivia ingresa a ese sistema es un avance. “El miedo a la evaluación es que mostrará resultados desastrosos del gobierno de Evo en educación. 14 años al cuete”. indicó Chávez. “Si el Gobierno de (Luis) Arce decidió retomar el sistema de evaluación de calidad educativa PISA, ¡bravo! El jefe del MAS no quiere evaluación internacional porque teme que PISA constate el estado calamitoso en que dejó la educación en casi 14 años de gobierno”, comentó a través de su cuenta de Twitter el periodista y docente universitario Andrés Gómez Vela. Hasta 2016, Bolivia era parte de los países que son evaluados mediante este programa, pero el gobierno del expresidente Morales anunció la salida de esta prueba porque creó una evaluación de acuerdo con la realidad del Estado: el Observatorio de la Calidad Educativa (OBCE). Esta instancia debía elaborar una evaluación en 2019, pero no hizo este trabajo por los conflictos políticos. Lahor recordó que en 2020 la pandemia impidió su aplicación. “Fue un proceso que no ha logrado ser concluido”. Lahor dijo que existen avances en la nueva evaluación a nivel de diseño curricular y enfoque filosófico e ideológico, pero no hay “una valoración concreta con indicadores cuantitativos y cualitativos que defina que se deben mejorar algunos aspectos”. Agregó que es muy importante la evaluación “porque con la pandemia se conoce que existe un rezago escolar y dificultades en procesos educativos”. Para el director de la carrera de ciencias de la educación de la UMSA, Mario Zárate, “es importante contar con esta evaluación porque así se sabrá en qué condiciones está la educación y con ello se tomarán decisiones para mejorar esas falencias”. El docente de ciencias de la educación Orlando Huanca dijo que “esta prueba mide competencias estandarizadas a nivel mundial”. “En ese marco, no sabemos cómo está la calidad educativa en Bolivia, ya que ahora su valoración es holística”, indicó. Agregó que esa prueba es importante porque los estudiantes -que buscan becas o estudios en el extranjero- serán evaluados bajo esas competencias. “No tenemos buen avance a ese nivel”, sostuvo. El director de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE), Miguel Marca, indicó que esta prueba se arma con procesos generalizados y desde una mirada de países “de primer mundo” sin considerar contextos. Aseguró que “la misma Unesco promovió evaluaciones regionalizadas y no tan universales como tal”. Agregó que es cierto que se necesita una evaluación, pero no a través de PISA. “La manera, los procedimientos e intereses de esta prueba no necesariamente son de beneficio porque hay muchos intereses, sobre todo económicos, y no sé si conviene”. Acerca de las características de la prueba PISA



En los últimos días se escuchó mucho sobre las evaluaciones PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) que son elaboradas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). ¿Qué es PISA? Es una prueba que evalúa a los estudiantes que están cerca del final de su educación regular, según datos de la OCDE. Esta evaluación se aplica cada tres años a estudiantes de entre los 15 años y tres meses y 16 años y dos meses, pero no por el curso actual. Las pruebas se hacen en tres áreas: matemáticas, lectura y ciencias. De acuerdo con la OCDE, con esta prueba se evalúan los conocimientos que adquirieron y las habilidades necesarias para la participación plena en la sociedad del saber. La OCDE detalla que PISA saca a relucir a aquellos países que alcanzaron un buen rendimiento y, al mismo tiempo, un reparto equitativo de oportunidades de aprendizaje, ayudando así a establecer metas ambiciosas para otros países. Los datos de la organización indican que los estudiantes son seleccionados a partir de una muestra aleatoria de escuelas públicas y privadas. Se conoce que más de un millón de estudiantes fueron evaluados. Bolivia fue parte de esta evaluación hasta 2016, pero luego se retiró.