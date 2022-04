12 testigos del Gobierno declaran en juicio y excluyen a los de la Fiscalía





26/04/2022 - 07:28:39

Página Siete.- En una audiencia maratónica y con notificaciones a última hora, el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz reinició ayer el juicio oral contra la expresidenta Jeanine Añez y otros por el caso “golpe de Estado II”, con la toma de declaraciones a 12 testigos del Ministerio de Gobierno y la exclusión de los testigos de la Fiscalía por errores formales. Según información a la que accedió Página Siete, los primeros en declarar fueron los testigos del Ministerio de Gobierno: Enrique Condori, encargado de Logística de la ALP; Agustín Barrionuevo, encargado de la recepción de correspondencia de la ALP; Ruth Beltrán, jefa de seguridad del Hemiciclo del Senado; Fabio Michel, capitán de la Policía que dio seguridad en la Plaza Murillo y a la ALP el 12 de noviembre de 2019; y el teniente coronel de la Policía Jorge Vidal (jefe de Seguridad de Usedi). A ellos se suman el general Willy Pozo, comandante del Colegio Militar; Sergio Aguilar, ayudante del comandante del Colegio Militar Colmil; Teddy Vera, copiloto del helicóptero de la FAB que llevó a Jeanine Añez de El Alto hasta el Colmil; Jimmy Yapura, piloto de ese helicóptero; Luis Cervantes, comandante del Grupo Aéreo Caza 31; Mario López, jefe de edecanes de la Casa Militar; y Luis Cahuaya, técnico de aviación. En el Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz se presentaron algunos de éstos y otros testigos, tanto de cargo y descargo; varios fueron notificados horas antes de la audiencia que fue programada para las 14:30 del lunes. “Me notificaron a las 12:40 de la tarde (de ayer) para estar 14:00 aquí; yo no estaba en La Paz, me notificaron vía WhatsApp con una foto de la notificación, donde te amenazan que si no estarías presente te iban a hacer un mandamiento de aprehensión. Fue muy informal, a WhatsApp ni siquiera una llamada, desde Cochabamba nos tuvimos que trasladar en vuelo”, dijo el exdiputado Amilcar Barral. De al menos 30 testigos de cargo y descargo citados, también estuvieron los exministros de Evo Morales, Javier Zavaleta y Teresa Morales; los exdiputados opositores Amilcar Barral y Gonzalo Barrientos; el exjefe de campaña de Comunidad Ciudadana (CC), Ricardo Paz; y Roberto Moscoso, miembro de Unidad Nacional (UN). De acuerdo con la convocatoria oral que hizo el personal del tribunal, fueron citados: el expresidente de la Cámara de Diputados y gerente de Mi Teleférico, Sergio Choque; la expresidenta del Senado y alcaldesa de El Alto, Eva Copa; y sus antecesores, Víctor Borda en la Cámara Baja y Adriana Salvatierra en la Cámara Alta. Asimismo, fueron citados varios exministros, exparlamentarios de la Asamblea Legislativa (ALP) y funcionarios, entre otros. Respecto a los testigos que declararon de parte del Ministerio de Gobierno, “ninguno ha demostrado un golpe de Estado en este país”, dijo Alaín de Canedo, abogado de Añez. Señaló que los testigos no demostraron que Añez hubiera incurrido en resoluciones contrarias a la Constitución, es decir que hubiese dado órdenes a militares y policías para generar un golpe. Pero antes de ingresar a la audiencia, la exministra Teresa Morales aseguró que “nadie del MAS decidió que ella fuera presidenta, hubo una reunión el día 10 (de noviembre de 2019) en la UCB, en la que se decidió”. Acotó que hicieron eso los representantes de países extranjeros, la Iglesia y sectores opositores; por tanto, “fueron los nadies los que decidieron que ella fuera presidenta”. Por su parte, el exministro Javier Zavaleta acusó a los exjefes militares del gobierno de Evo Morales de romper la cadena de mando al sugerir la renuncia de Morales. “Las Fuerzas Armadas (FFAA) se deben al poder político, democrático, civil; esa decisión que tomaron ellos de convocar a conferencia de prensa, de sugerir la renuncia, es decir, involucrarse en asuntos políticos está penada por la Ley Orgánica de la FFAA y la propia Constitución. Yo no les he dado esa orden”, señaló la exautoridad. Pero admitió que mantuvo contacto con los exjefes militares aún después de la renuncia de Morales. Indicó que hablaron sobre los incidentes sucedidos con los vuelos del exmandatario hacia Chimoré y sobre el despegue de la aeronave mexicana. Al cierre, el tribunal declaró un cuarto intermedio hasta el martes, día en que se recabará la declaración de los testigos de la Procuraduría y los acusados. Los jueces “excluyeron” a los testigos ofrecidos por la Fiscalía por errores de formalismo, según el abogado Luis Guillén. El juez Germán Jiménez explicó que en la acusación de la Fiscalía sólo se hace referencia a actas de declaraciones y declaraciones de 17 personas, con fechas en que ya se las habría tomado; por eso podrían constituirse más en pruebas documentales. Al respecto, el fiscal Omar Mejillones reclamó que no se haya emitido los comparendos para los testigos de la Fiscalía y aseguró que en la acusación se hizo referencia a la prueba testifical. Expresó que se reserva el derecho de apelación. Golpe de Estado II Delitos Jeanine Añez y los exjefes militares Gustavo Arce y Pastor Mendieta son enjuiciados por resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.

Prófugos Williams Kaliman (2019) y Sergio Orellana (2020), excomandantes de las FFAA, además de Jorge Fernández, exinspector de las FFAA, y Yuri Calderón, excomandante de la Policía, están prófugos de la justicia.