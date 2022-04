Cristianos no responderán al Censo si no hay pregunta sobre la religión





26/04/2022 - 07:24:08

El País.- La Iglesia Cristiana ha instruido a sus feligreses no responder las preguntas del Censo de Población y Vivienda, a realizarse el 16 de noviembre de este año, si es que no se incluye en la boleta censal la pregunta: “¿cuál es el dogma de fe que profesa?”. Además, exigen que se incluya la categoría “mestizo”. El presidente del Consejo Nacional Cristiano, Luis Aruquipa, señaló que se están buscando alianzas con la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, Mormones y Testigos de Jehová, para que se unan a esta demanda. “Cuando nos preguntan ¿cuántos son?, pues los mormones son medio millón, la Iglesia Católica son casi 6 millones, la Iglesia Evangélica y los pentecostales protestantes somos más de cinco millones y medio. Creo que estamos hablando de una población mayoritaria”, expuso. Aruquipa mencionó que tras el Censo del 2012 se estableció que un 2% de la población es atea o practicante a la Pachamama, mientras que el restante 98% profesaba alguna fe cristiana. “Han visto, una minoría del 2% nos estaba gobernando al 98% de la población, esos dos pilares fundamentales del discurso del Movimiento al Socialismo (MAS) se caen cuando también incluimos la pregunta del mestizo. Claramente ellos nos dicen que somos un país indígena originario, pero el 60% de la población no se identifica con ningún pueblo, sino que son mestizos”, señaló. La postura del Gobierno El vocero presidencial Jorge Richter afirmó que el Gobierno dio por cerrado el debate sobre la inclusión de la categoría “mestizo” en la boleta censal, pues –en su criterio– la oposición politizó este tema y generó una polémica innecesaria, en el entendido de que la Constitución Política del Estado ya hace una inclusión general de toda la población. “El artículo 3 señala que la nación boliviana comprende a todas y todos los bolivianos, a las naciones y pueblos originarios campesinos y a todas las comunidades afrodescendientes, esto quiere decir que ahí estamos todos los bolivianos”, afirmó en medios estatales. En este marco, la directora de Censos y Encuestas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Martha Oviedo, en una socialización realizada en los ambientes de la Asociación de Municipios de Tarija (AMT), argumentó que la realización del Censo también responde a poder encarar políticas públicas a favor de los sectores más vulnerables. “Saber si es parte del pueblo indígena originario campesino, nos permite poder, especialmente al Gobierno, generar políticas públicas para favorecerlos, pero el ser mestizo es una categoría diferente, no se ha contemplado generar preguntas del tipo racial, (…) lo mestizo es la mescla de razas y nosotros no estamos preguntando eso ¿para qué necesitamos saber eso?, porque las preguntas en el Censo cuestan en tiempo y en recursos, preguntar algo que no va generar ninguna política pública no sé si vale la pena”, señaló. Más adelante, el director del INE, Humberto Arandia, explicó que adicionar preguntas a la boleta censal, como proponen diferentes sectores y actores políticos del país, supone erogar mayores recursos económicos a lo presupuestado y ampliar la logística humana y tecnológica programada. Detalló que la boleta censal tendrá 34 preguntas, de las cuales la mayoría está ya elaborada por las diferentes comisiones compuestas por el nivel central del Estado. “Cada pregunta le cuesta al Estado 1,7 millones de dólares; entonces, cada pregunta adicional no solo implicaría la erogación de más recursos, sino también incrementar el tiempo en el llenado de cada encuesta (40 minutos) y aumentar el número de encuestadores”, explicó Arandia. La boleta del Censo estará lista en mayo En mayo se culminará la boleta censal y será socializada en todos los departamentos del país, además, como parte del trabajo precensal, se trabajará de forma paralela en la Actualización Cartográfica Estadística (ACE). “Se está concluyendo en un porcentaje muy importante la boleta censal y se la dará a conocer al país en mayo, para eso no faltan muchos días. Se la va a socializar con los bolivianos y las bolivianas”, informó el vocero presidencial, Jorge Richter.