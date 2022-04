Empresarios dejan en manos del Gobierno los efectos negativos del aumento salarial: No se tocó el tema





25/04/2022 - 19:59:30

El Ministerio de Economía y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), se reunieron este lunes, pero no se abordó nada respecto al incremento salarial este año. No obstante, el empresariado dejó en manos del Gobierno las consecuencias sobre el tema. En el encuentro solo se abordaron los asuntos relacionados al etanol, a la cadena de suministros en el comercio exterior de mejorar la regulación, las exportaciones, entre otros, afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro. Sin embargo, la autoridad aclaró que no se abordó el asunto del incremento salarial. “No, no se ha tocado el tema, no ha sido planteado”, respondió la autoridad de Estado ante la consulta de los medios. El presidente de la CEPB, Luis Barbery, informó que este fue un primer encuentro con el Gobierno donde “no se pudieron” tocar todos los temas, no obstante, dijo que acordaron reunirse periódicamente para tratar otros asuntos. “No hemos abordado el tema (del incremento salarial), nosotros vamos a acatar la ley, así lo hemos dicho al inicio”, respondió el ejecutivo. En su criterio, el hecho de no tratar el tema en la reunión es porque “no hubo necesidad” debido a que las posiciones fueron ratificadas en su momento, es decir, que la CEPB rechaza cualquier tipo de aumento para los trabajadores. “Nosotros hemos dicho que nada (de incremento), porque las condiciones no lo permiten, todo lo que vaya sobre eso, será responsabilidad del Gobierno y nosotros vamos a acatar”, añadió. Por la mañana, representantes del Ministerio de Economía se reunieron con la Central Obrera Boliviana (COB) quienes aun aguardan la contrapropuesta al incremento para este año. Se espera que para este martes se pueda retomar el diálogo. La COB propuso en su pliego de demandas un incremento del 7% al haber básico y 10% al salario mínimo nacional para esta gestión 2022.