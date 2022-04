Caso Golpe II: Solo un tercio de los testigos convocados se presentan en el reinicio del juicio oral







25/04/2022 - 19:00:36



Página Siete.- El juicio oral por el caso “Golpe de Estado II” se reinició la tarde de este lunes con solo un tercio de los testigos convocados a prestar su declaración ante el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz.

Los acusados en este caso son la expresidenta Jeanine Añez, los exjefes militares Flavio Arce, Pastor Mendieta, Williams Kaliman y Sergio Orellana; y el excomandante de la Policía Yuri Calderón.

Los testigos que se hicieron presentes observaron la falta de formalidad y el reducido tiempo de anticipación con el cual se les hizo conocer la citación para su declaración.

En algunos casos, denunciaron que sólo una hora les habían notificado su participación con la advertencia de aprehensión.

“Con una falta expectorante me notificaron a la 12:40 de la tarde para estar 2:00 de la tarde aquí, yo no estaba en La Paz, me notificaron vía WhatsApp con una foto de la notificación, donde te amenazan que si no estarías presente te iban a hacer un mandamiento de aprehensión. Fue muy informal, a WhatsApp ni siquiera una llamada, desde Cochabamba nos tuvimos que trasladar en vuelo para estar lo más rápido, porque tal como se está manejando nos pueden estar culpando de algo”, señaló el exdiputado Amílcar Barral.

De acuerdo con la convocatoria oral que hizo el personal de apoyo del tribunal a cargo del juicio oral minutos antes de su instalación, entre algunos de los convocados están: el expresidente de la Cámara de Diputados y gerente de Mi Teleférico, Sergio Choque, la expresidenta del Senado y alcaldesa de El Alto, Eva Copa y sus antecesores, Víctor Borda en la Cámara Baja y Adriana Salvatierra en la Cámara Alta.

Los exlegisladores Omar Aguilar, Rafael Quispe, Rose Marie Sandoval, Carlos Pablo Klinsky, Tomás Monasterio, Shirley Franco, Susana Rivero, Carmen Eva Gonzales, Margarita Fernández, Wilson Santamaría, Gonzalo Barrientos, Homer Menacho, Amílcar Barral y la denunciante del caso "golpe I" Lidia Patty.

También los exlegisladores y exministros de Añez: Oscar Ortiz, Beatriz Eliane Capobianco, Álvaro Coímbra, Álvaro Rodrigo Guzmán y el exviceministro y actual asambleísta departamental Israel Alanoca.

Entre las exautoridades del gobierno de Evo Morales se citaron al exministro Javier Zabaleta y la exministra Teresa Morales. Asimismo, se convocó al exjefe de la Casa Militar, general Milton Navia.

A su vez, se citó al exjefe de campaña de Comunidad Ciudadana Ricardo Paz y al miembro de Unidad Nacional Roberto Moscoso.

Se convocó a unas 30 personas, entre las cuales se observó la presencia de Javier Zavaleta, Teresa Morales, Amílcar Barral, Ricardo Paz, Roberto Moscoso y Gonzalo Barrientos.

El juicio oral del caso "Golpe II" se desarrolla en el Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.