Incautaron un meteorito de 400 kilos cuando intentaban ingresarlo a Uruguay desde Argentina





25/04/2022 - 18:42:36

Infobae.- Efectivos de la Armada Nacional en Uruguay incautaron una caja de madera que contenía adentro una piedra de procedencia “dudosa”. Fueron los funcionarios de la Prefectura del Puerto de Paysandú, al oeste del país y con costa en el Río Uruguay, quienes el pasado 16 de marzo recibieron un comunicado de que una embarcación que no tenía bandera y que era de color verde se había dado a la fuga. El barco se dirigía a las costas uruguayas con el conductor del vehículo y un acompañante. En ese momento, una embarcación de la Prefectura uruguaya estaba navegando próximo a la zona y se dirigió hasta el lugar. Lograron detener, entonces, una embarcación con un tráiler. Los dos hombres que estaban en el barco habían escapado hacia un monte, a pesar de la voz de alto. Al momento de abrir la caja “totalmente cerrada” que se encontraba allí, se constató la presencia de una roca grande y pesada, cuyo origen era desconocido y también sus características. Por eso, fue enviada a la la Facultad de Ciencias en Uruguay para su estudio. El pasado 21 de abril fue que se recibió el informe que confirmó que la piedra era un meteorito de tipo “metálico”. “Se puede afirmar sin lugar a dudas que la muestra estudiada y por tanto el objeto decomisado es un meteorito”, indica el informe de la Facultad de Ciencias, firmado por el profesor adjunto Claudio Gaucher. “Las características y su procedencia de Argentina permiten suponer que proviene de Campo del Cielo (Argentina), el meteorito metálico más grande conocido”, señala la Armada en un comunicado. Según se informó, el valor de la pieza depende del peso y de cómo se venda, que puede ser entera o en trozos. “El precio de este tipo de piezas es de aproximadamente US$ 1000 (mil dólares americanos) por kilo. Pero el precio por kilo aumenta dependiendo el peso y la rareza de la roca, en este caso es una de las más grandes encontradas, superando el millón de dólares si se vendiera la pieza entera”, agregaron las fuentes. Tras obtenerse los resultados, se continuará la investigación para determinar de dónde fue tomada. “Por ahora vamos a ver a seguir investigando si ha sido sustraído de algún lado en Argentina”, dijo el fiscal Motta al medio local de Paysandú, El Telégrafo. Campo del cielo Ese nombre es el que se le da a una región extensa de Argentina, que se ubica en el Chaco Austral, limitando entre las provincias del Chaco y Santiago del Estero. Allí, hace aproximadamente 4.000 años impactó una lluvia de meteoritos metálicos que resultaron de la explosión en la atmósfera de un asteroide que se estima que tuvo 840.000 kilos. Específicamente, “Campo del Cielo” es el nombre que se le da a la dispersión meteórica. Sin embargo, cada meteorito importante que conforma el grupo tiene un nombre propio individual. Uno de ellos es conocido como el meteorito El Chaco y es el tercero más pesado del mundo. Sin embargo, su peso no ha sido determinado con precisión. Fue registrado en dos ocasiones con una diferencia grande. En 1980 se lo pesó en 33.400 kilos y en 1990 en 37.000 kilos. En 2016 su pesaje dios dio 28.840 kilos, menos de lo que había pesado hasta el momento. El territorio fue considerado sagrado por las antiguas grupos aborígenes y esta era una de las razones por las que, hasta 1920, el área estaba casi despoblada de seres humanos.