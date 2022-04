Serguéi Lavrov: El peligro de una Tercera Guerra Mundial es grave, real y no se puede subestimar





25/04/2022 - 18:34:48

Infobae.- Rusia continuará las negociaciones de paz con Ucrania, aseguró el lunes el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, pero acusó a Kiev de “aparentar” que las lleva a cabo, y advirtió del peligro “real” de una Tercera Guerra Mundial. “La buena voluntad tiene límites. Y si no es recíproca, no contribuye al proceso de negociaciones”, declaró Lavrov, citado por agencias de prensa rusas. “Pero seguiremos manteniendo negociaciones con el equipo enviado por (el presidente ucraniano Volodimir) Zelenski, y los contactos continuarán”, subrayó. Pero Lavrov acusó al presidente Zelensky de “fingir” negociar. “Es un buen actor”, dijo. Y agregó: “Si miras con atención y lees con atención lo que dice, encontrarás mil contradicciones”. Dadas las tensiones actuales, Lavrov dijo que el peligro de una Tercera Guerra Mundial era “real”. “El peligro es grave, es real, no se puede subestimar”, dijo Lavrov a la agencia de noticias Interfax. Sobre el conflicto en curso en Ucrania, dijo que confiaba en que “todo terminará, por supuesto, con la firma de un acuerdo”. “Pero los parámetros de este acuerdo estarán definidos por el estado de los combates que habrán tenido lugar en el momento en que el acuerdo se haga realidad”, agregó. Ayer, Ucrania propuso a Rusia dialogar junto al gran complejo metalúrgico de Azovstal, en Mariupol (sureste), donde hay atrincherados combatientes y civiles ucranianos, en una ciudad controlada en gran parte por las fuerzas rusas, anunció este domingo la presidencia ucraniana. “Hemos invitado a los rusos a llevar a cabo una sesión especial de diálogos justo al lado de la planta de Azovstal”, declaró un consejero de Volodimir Zelensky, Oleksiy Arestovich, indicando que “esperaba la respuesta” de la delegación rusa. En la gran fábrica de Azovstal continúan atrincherados combatientes ucranianos, faltos de comida y de municiones, y “alrededor de un millar de civiles, mujeres y niños” y “centenares de heridos”, según el presidente ucraniano. Su homólogo ruso, Vladimir Putin, reclamó la rendición de esos últimos combatientes y pidió a su ejército que asedie “la zona de forma que ni una mosca pueda pasar”. Rusia afirma que persigue el “control total” del sur de Ucrania y de la región oriental del Donbás, para contar con un puente terrestre hacia Crimea, que Moscú se anexionó en 2014. Las negociaciones entre Rusia y Ucrania para solucionar el conflicto están estancadas, según había dicho el viernes Serguéi Lavrov. Las últimas discusiones, por videoconferencia, no condujeron a ningún progreso aparente. La semana pasada, el gobierno ucraniano había señalado que las negociaciones con Moscú eran “extremadamente difíciles”. El sábado Zelensky pidió reunirse con Vladimir Putin par a “poner fin a la guerra”. “Creo que quien empezó la guerra podrá ponerle fin”, dijo el presidente ucraniano en una rueda de prensa en una estación de metro de Kiev. El líder ucraniano reiteró que no tenía “miedo” de reunirse con Putin, si eso permitía alcanzar un acuerdo de paz entre ambos países. “Insistí desde el inicio en tener negociaciones con el presidente ruso”, recordó. “No es que quiera [reunirme con él], sino que debo hacerlo para resolver este conflicto por la vía diplomática”, agregó. “Confiamos en nuestros socios, pero no hay confianza con Rusia”, matizó.