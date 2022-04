Masivo ataque de Putin contra los trenes en Ucrania: Al menos cinco muertos y 18 heridos





25/04/2022 - 15:55:37

Infobae.- El Ejército ruso ha atacado este lunes cinco estaciones de tren en el centro y el oeste de Ucrania, dejando al menos 5 muertos y 18 heridos, lo que confirma el intento de Moscú de “destruir sistemáticamente” las infraestructuras del país, según los responsables de los ferrocarriles ucranianos. ”Debido a los bombardeos del enemigo, cinco personas resultaron muertas y 18 heridas” dijo la fiscalía en un comunicado, precisando que los disparos de cohetes impactaron “infraestructuras de transporte” cerca de las localidades de Jmerynka y Koziatyn. “Las tropas rusas continúan destruyendo sistemáticamente la infraestructura ferroviaria. Esta mañana (lunes), en una hora, cinco estaciones de tren en el centro y oeste de Ucrania fueron atacadas”, publicó el director ejecutivo de Ferrocarriles Ucranianos, la compañía ferroviaria estatal, Oleksandr Kamyshin. Según explicó en su cuenta de Telegram el responsable de la compañía, al menos 16 trenes de pasajeros tuvieron que ser detenidos. “Se han reportado bajas, estamos intentando aclarar la información”, agregó Kamyshin. El misil cayó sobre las ocho de la mañana, apenas media hora después de que las alarmas antiaéreas se activasen en toda la región de Lviv, y ha destruido el depósito eléctrico que abastece la estación. En el pueblo se han quedado sin luz y los trenes han acumulado retrasos, al menos trece. La columna de humo que ha dejado el misil podía verse desde una veintena de kilómetros a la redonda. Durante la mañana de hoy los vecinos de la zona han asegurado escuchar varios de estos misiles, por lo que las administraciones les han pedido permanecer en los refugios hasta el fin de la alarma. El titular de la empresa pública de ferrocarriles dijo también que no hay electricidad en la catenaria en tres líneas férreas del país debido a los daños ocasionados por los bombardeos rusos en las subestaciones de tracción. Diversas fuentes han indicado extraoficialmente que hubo hasta siete objetivos alcanzados por misiles de las fuerzas de Putin. y que la lista de lugares atacados es la siguiente: Zdolbunov, Kazatin-2, Krasnoye, Podolskaya, Sknilov, Slavuta y Fastov. EL ATAQUE A KRAMATORSK Al menos 50 personas murieron, entre ellos cuatro niños, y otras 100 resultaron heridas el pasado 8 de abril en un ataque con cohetes contra la estación de Kramatorsk, ciudad del este de Ucrania, donde centenares de personas esperaban un tren para salir de la región. “Más de 30 personas murieron y más de 100 resultaron heridas tras un disparo de cohetes contra la estación (...) Es un ataque deliberado”, dijo en Telegram Oleksander Kamyshin, responsable de la compañía ferroviaria ucraniana Ukrzaliznytsia. Instantes después, los servicios de rescate informaron de que había al menos 50 fallecidos. Un reportero de la agencia de noticias AFP que acudió a la estación este viernes temprano vio a centenares de personas que aguardaban un tren para salir de la región, amenazada por una ofensiva rusa de gran envergadura, en dirección a otras partes más seguras del país. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, calificó como una “maldad sin límites” de parte de Rusia el sangriento ataque contra la estación de tren. “Como no tienen fuerza ni valor para enfrentarse a nosotros en el campo de batalla, destruyen cínicamente a la población civil. Es una maldad sin límites. Y si no se castiga, no cesará jamás”, dijo el mandatario en Telegram, denunciando los métodos inhumanos de las fuerzas rusas.