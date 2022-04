Los 5 hijos de Jhovana no vieron el crimen; fue atacada cuando estaba en su cama





25/04/2022 - 15:47:00

Opinión.- Jhovana Chavez, madre de cinco hijos, fue asesinada por su pareja cuando se encontraba acostada, en su cama, escuchando música con auriculares. El crimen tuvo lugar el fin de semana, en la zona de Alto Arrumani (K'ara K'ara), zona sur de la ciudad de Cochabamba. Ángel B.S, su concubino, confesó el delito ante las autoridades policiales. Luego de intentar quitarse la vida y no conseguir su cometido, el feminicida confeso se presentó en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). Allí reconoció el crimen en contra de la madre de sus hijos. Su caso, posteriormente, fue derivado a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV). Esto dio paso a que los uniformados se constituyeran en la vivienda, donde yacía el cuerpo de Jhovana (34 años), de acuerdo con los detalles brindados por la abogada Mercedes Cortez, de Voces Libres. Por fortuna, los menores no presenciaron el feminicidio. Se conoce, de acuerdo con Cortez, que la pareja asistió a un evento festivo, donde hubo consumo de bebidas alcohólicas. Jhovana y Ángel regresaron aproximadamente a las 20:00. Fueron a hacer compras, retornaron y fue entonces cuando se originó una discusión, producto de "celos" del agresor. "Obviamente no se ha podido demostrar ningún aspecto que pueda justificar el feminicidio, ningún aspecto. En este caso, el agresor tenia la certeza de que ella le estaría siendo infiel. Ante las negativas de ella, quien decía que no era cierto, lamentablemente, según lo que él mismo declaró, salió al patio y lo primero que encontró fue el palo de una picota", narró la abogada. Luego, Jhovana fue a su habitación, se acostó y se puso audífonos. Se vio sorprendida por los golpes certeros en su cabeza. "Ella no pudo defenderse. Le dio (Ángel) tres golpes en la cabeza y después intentó quitarse la vida". Las lesiones que se autopropinó el sujeto fueron superficiales, por lo que no logró quitarse la vida. Luego se trasladó a la FELCC para confesar el hecho, su causa fue derivada a la FELCV y resultó aprehendido. NO VIERON EL CRIMEN Según la información que maneja Voces Libres y que recogió de la versión dada por el feminicida confeso, los niños no vieron la escena del crimen. Solo tomaron conocimiento de lo sucedido un día después, cuando fueron recogidos para ser resguardados por las instituciones defensoras. "Nos damos cuenta de que los niños se encontraban en un ambiente contiguo. No pudieron presenciar nada. Hasta el levantamiento del cadáver no se habrían enterado del hecho". FAMILIARES Ahora, lo que urge es dar con los familiares dolientes de Jhovana, considerando que el cadáver se encuentra en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y que los menores requieren ser asistidos por ellos. La fundación Voces Libres pide que reconozcan el cuerpo de la mujer. Cortez estima que Ángel opte por un procedimiento abreviado, tras confesar los detalles del feminicidio.