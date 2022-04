Marchan operadores de turismo y hoteles; rechazan decreto que persigue a turistas





25/04/2022 - 15:30:20

Correo del Sur.- Las agencias de viajes, hoteles, operadores y guías de turismo se declararon en emergencia en el país por un decreto que aumenta los requisitos de estadía de turistas en Bolivia. Este lunes se movilizaron en al menos dos ciudades capitales del país. La norma cuestionada es el Decreto Supremo 4574 que modifica y complementa el reglamento de la Ley 370 de Migración de 2013. Para el sector del turismo, “hay una persecución al turista” porque obliga a los visitantes a brindar información detallada sobre su estadía en el país y establece sanciones. “Implica un seguimiento a todas las actividades que el turista tiene programado en Bolivia. Si no cumplen con esto, pueden ser sancionados (…) No es nada amigable para un país que está en vías de reactivación”, explicó Pilar Carvajal, directora de Cainco Chuquisaca y representante del sector turismo. Cuestionó también la exigencia en Bolivia de las pruebas PCR para las personas que ingresan a territorio nacional, pese a que otros países de la región dejaron de pedir este requisito. Carvajal agregó que estas restricciones impiden una reactivación del turismo, tomando en cuenta que este sector no solo ha sido afectado por la pandemia sino también por la crisis política de 2019. Ante esta situación, el turismo se declaró en emergencia y este lunes se registraron marchas en Sucre y La Paz. En la capital, se movilizaron en la plaza 25 de Mayo.