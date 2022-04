Defensora pide que se establezcan responsabilidades por el caso Aramayo





25/04/2022 - 15:15:07

Página Siete.- La defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz, informó este lunes que se solicitó se establezcan responsabilidades dentro del caso de Marco Antonio Aramayo, quien pasó siete años en detención preventiva y murió una semana atrás. La autoridad sostuvo que "no es permisible" el tiempo de etapa preliminar que se utiliza en algunos casos. "Con la conclusión del caso Aramayo, se está haciendo una intervención más integral. Ya se ha solicitado al Ministerio Público y al Tribunal Supremo de Justicia se identifique a las autoridades jurisdiccionales y fiscales que hubiesen intervenido en el caso, que se establezcan responsabilidades. (...) No es permisible que en nuestro país una etapa preliminar, que debiera durar 20 días, dure más de un año. Esa ya es una vulneración y una afectación", sostuvo Cruz ante los medios. Respecto a Elvira Parra, quien se encuentra encarcelada en situación similar a la de Aramayo, dijo que se está trabajando con los médicos forenses para determinar su situación de salud. De acuerdo a su registro, son al menos 88 procesos los que pesan contra los acusados dentro del caso del Fondo Indígena (Fondioc). "Estamos haciendo la intervención a través de nuestro médico forense a través del mecanismo nacional. Ella ha señalado que tiene una afectación a la salud, que se encuentra disminuída sobre aquello y que ha tenido mucho poco acceso a servicios para poder atenderse", indicó. La autoridad, a su vez, recordó que el 65% de los privados de libertad en el país se encuentran con prisión preventiva, por lo que demandó una "reestructuración" del sistema de justicia. "Lastimosamente tenemos un sistema de justicia penal que se dedica a la prisión preventiva, más no al esclarecimiento de causas. Eso no solo genera una afectación a los privados y privadas de libertad, sino una afectación a las víctimas que deben ir casi como carceleros detrás de fiscales y jueces para que no suelten a los presuntos implicados", señaló Cruz "Hay un problema estructural todavía en el sistema de justicia. Creemos que se necesita no solamente una reforma, sino una reestructuración fuerte que responda a las demandas de la población, no a las demandas de jueces, fiscales y abogados".