Cochabamba: Instalan bloqueo en Sayari y no hay salidas al occidente





25/04/2022 - 10:27:48

Opinión.- Pobladores del municipio de Independencia salieron a bloquear la carretera troncal Cochabamba – Oruro en la zona de Sayari, cerca del kilómetro 90, y no hay salidas al occidente del país. Desde la Terminal de Buses informaron que no hay salidas hacia La Paz y Oruro, desde anoche. El director departamental de Tránsito, coronel Renzo Mercado, informó que la vía está bloqueada desde las 01:30 de la mañana. "En el sector de Sayari tenemos alrededor de 150 personas bloqueando. Están exigiendo la presencia del Ministerio Público toda vez que se habría suscitado un hecho delictivo hace ocho meses atrás y están pidiendo que la Fiscalía se constituya al lugar", sostuvo. MEDIO MILLÓN DE BOLIVIANOS De acuerdo con información de radio Domingo Savio, los pobladores asumieron la medida exigiendo celeridad en el caso de robo de medio millón de bolivianos a la Alcaldía de Independencia, hecho ocurrido en julio del año 2021. El 8 de julio del pasado año, el alcalde de Independencia, Pedro Quiroz, denunció en la Fiscalía y la Policía que un día antes se había registrado el hecho en oficinas de Recaudaciones; la caja había desaparecido. El dinero correspondía al pago de salarios del mes de junio para los trabajadores municipales. También habían dejado alguna amenaza contra la autoridad. Entonces, las investigaciones comenzaron y hubo algunos avances. A finales de julio, se conocía, por fuentes policiales, que había sospechosos del hecho a quienes se tomaron las huellas dactilares para cotejarlas con las que se recabaron en el lugar del hecho y no se descartaba que funcionarios estén implicados.

En la actualidad, los pobladores piden que el caso tenga celeridad.