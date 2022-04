Sexo cuatro veces a la semana: La condición que Jennifer Lopez le pidió a Ben Affleck para casarse





25/04/2022 - 10:08:10

Quién.- Luego de darse a conocer que Jennifer López y Ben Affleck están felizmente comprometidos en matrimonio, trascendió que la pareja firmará un acuerdo prenupcial que contiene una cláusula muy singular que la cantante le pide a él. La llamada Diva del Bronx le pide al protagonista de Batman que le dé una vida sexual muy satisfactoria, lo cual significa tener relaciones sexuales por lo menos cuatro veces a la semana. De acuerdo con el medio ABC, no se han hecho públicos los detalles económicos del acuerdo prematrimonial, pero esta información se filtró, y es que JLo quiere evitar que la pasión se apague y existan infidelidades de por medio. De ser cierto, algunos cibernautas se lo aplaudieron a la intérprete de On the floor y bromearon con respecto a que eso debe ser el secreto de su "eterna juventud". Fue a inicios de este mes cuando la también actriz anunció que estaba comprometida con Ben Affleck, 18 años después de haber terminado su relación por primera vez. La artista de 52 años publicó en su boletín On The JLo un video en el que muestra, visiblemente emocionada, un anillo con un diamante de corte esmeralda. Sus representantes luego confirmaron el compromiso a la revista People. Lopez y Affleck levantaron rumores de compromiso a principios de abril cuando la fotografiaron con un anillo en el dedo anular mientras compraba en Los Ángeles con su hija Emme, de 14 años.