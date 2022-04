Europa aliviada por reelección de Emmanuel Macron en Francia





25/04/2022 - 09:20:26

DW.- "El canciller alemán, Olaf Scholz habló de un "fuerte compromiso" de los votantes de Macron con Europa y aseguró que espera continuar la "buena cooperación" entre Alemania y Francia. El primer ministro italiano, Mario Draghi, dijo que la victoria de Macron era "una gran noticia para toda Europa". El primer ministro belga, Alexander De Croo, tuiteó que los franceses habían elegido "los valores de la Ilustración" con Macron. "Me alegra poder continuar la excelente cooperación entre Francia y Grecia y promover nuestro destino europeo común", dijo la presidenta de Grecia, Katerina Sakellaropulu, en redes sociales, mientras el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, consideró el resultado electoral "una victoria importante para Francia, Europa y la democracia". "Podemos contar con Francia durante cinco años más. En estos tiempos turbulentos necesitamos una Europa fuerte y una Francia totalmente comprometida con una Unión Europea más soberana y estratégica", tuiteó el presidente del Consejo de la UE, Charles Michel. "Juntos haremos avanzar a Francia y Europa", escribió, por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Mientras la conservadora francesa Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), recordó que un liderazgo fuerte "es esencial en estos tiempos inciertos", por lo que la "incansable dedicación" de Macron al proyecto europeo "será muy necesaria para atajar los desafíos que estamos enfrentando en Europa". Macron fue vital para la aprobación en 2020 del fondo de recuperación por la crisis de la pandemia, algo único en la historia de integración presupuestaria y fiscal de la UE y cuya prolongación está a debate debido a la incertidumbre económica provocada ahora por la guerra en Ucrania.



"Aliado clave", frente a tensiones europeas y globales También el primer ministro británico, Boris Johnson, felicitó a Macron por su reelección como presidente de Francia, país al que califica como uno de "los aliados más cercanos e importantes" que tiene el Reino Unido. "Espero que sigamos trabajando juntos sobre los problemas que más importan para nuestros dos países y el mundo", escribió Johnson en su cuenta de Twitter, después de que las proyecciones de los comicios franceses dieran la victoria a Macron. Londres y París han afrontado una tensa relación en los últimos años, debido a los problemas por los derechos pesqueros tras consumarse el "brexit”, así como el cruce de migrantes en el Canal de la Mancha, desde Calais hasta el sureste de Inglaterra. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se unió a la ronda de simpatizantes: "Francia es nuestro aliado más antiguo y un socio clave en temas globales”, escribió en Twitter. Biden insistió en que espera continuar la estrecha cooperación con Emmanuel Macron apoyando a Ucrania, defendiendo la democracia y luchando contra el cambio climático. Entretanto, incluso el presidente ruso, Vladimir Putin, envió un mensaje de felicitación a su homólogo francés, según reportan las agencias de noticias rusas, citando al Kremlin.



Sin triunfalismo, con la mira en las parlamentarias de junio Macron venció en segunda vuelta, con un sólido margen, a la retadora de extrema derecha Marine Le Pen , según muestran este lunes los resultados finales del balotaje del domingo (24.04.2022) , pero no mostró triunfalismo al reconocer el descontento generalizado y todas las miradas se dirigieron a la boleta parlamentaria de junio. Una nueva oportunidad para Macron El mapa electoral de Francia que dibujan los resultados publicados por el Ministerio del Interior está lleno de contrastes, pues el 58,55 % de los sufragios obtenidos por Macron y el 41,45 % de Le Pen no se reparten de forma homogénea. Macron arrasó en París y su región, así como en las grandes ciudades y en las áreas más dinámicas de Francia, pero la candidata ultraderechista Le Pen ganó en lo que se conoce como "la Francia que va mal", así como en zonas periurbanas y rurales. El temor unánime en el mundo, y especialmente en Europa, era que una victoria electoral de Le Pen hubiera puesto en grave peligro la cooperación franco-alemana y desencadenado un terremoto político en la Unión Europea similar al del "brexit". En sus primeros cinco años en el Elíseo, el liberal Macron, que es ahora el primer presidente en veinte años en ser confirmado en el cargo por los franceses, se distinguió por su impulso decididamente europeísta y por su visión estratégica europea. Mientras, Le Pen no apuesta mucho por la cooperación europea, se supone que habría tratado de excluir a Francia de varias áreas políticas y económicas comunes, y defiende una alianza con Rusia cuando termine su guerra contra Ucrania. Ahora, Macron tiene solo dos meses para evitar que el peso que la ultraderecha podría tener en la próxima Asamblea Nacional francesa impida el despliegue de políticas contundentes. "Está claro que no es una victoria convincente. Cinco años del presidente Macron han hecho que los populistas y los extremos sean más fuertes que nunca. Este era quizás el último disparo de advertencia", advirtió por eso el europarlamentario popular Manfred Weber. También su colega la socialdemócrata Iratxe García calificó de "preocupante" que la ultraderecha francesa haya obtenido el mejor resultado de su historia. "Sí, esta Francia tiene dudas, pero ha tomado la decisión correcta. Estaremos a la altura", prometió, sin embargo, Stéphane Séjourné, presidente del liberal Renovar Europa en la Eurocámara.



Reacciones africanas Diferentes líderes de toda África felicitaron igualmente a Macron y abogaron por fortalecer las relaciones de París con el continente. Entre ellos, se cuentan el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Moussa Faki Mahamat, el presidente de turno de la UA y jefe de Estado senegalés, Macky Sall, y su homólogo marfileño, Alassane Ouattara. El presidente ruandés, Paul Kagame, por su parte, subrayó el "liderazgo visionario" de Macron y su voluntad de tener "más y más fuertes relaciones", una declaración destacable teniendo en cuenta las tensiones que han marcado sus relaciones bilaterales por las acusaciones de complicidad de Kigali con París en el genocidio de 1994. También felicitó al presidente francés el líder de la junta militar que tomó el poder en Chad en abril de 2021, Mahamat Idriss Déby, que describió a Macron como un "socio comprometido" en la lucha contra el terrorismo yihadista en la región del Sahel. Asimismo, saludaron la reelección de Macron el presidente somalí, Mohamed Abdullahi Mohamed Farmaajo; el primer ministro etíope, Abiy Ahmed; la presidenta tanzana, Samia Saluhu Hassan, y el presidente congoleño Félix Tshisekedi, entre otros líderes africanos.