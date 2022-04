Un hincha de futbol en Brasil invade la cancha para enseñarle a atajar al portero tras la derrota de su equipo





25/04/2022 - 09:06:53

Una escena insólita se registró este sábado durante el partido que enfrentó al local Santa Cruz contra el Agremiacao Sportiva Arapiraquense (ASA) en la cuarta división del fútbol brasileño. Al final del encuentro, que terminó 1-2, un hincha de los locales invadió el campo con la intención de 'enseñarle' al portero de su equipo cómo debía atajar. El desconocido se acercó a la portería del Santa Cruz y, a la vista del guardameta, mostró con su cuerpo cómo ubicarse para defender e hizo varios saltos imaginarios simulando lanzarse por el balón. Luego de su demostración, el frustrado fanático fue retirado pacíficamente del estadio por la Policía. Ver video Um torcedor irritado é capaz de muita coisa



Frustrado com derrota do Santa Cruz para o ASA, tricolor invade campo para "ensinar" goleiro a defender e é retirado pela PM sob aplausos da torcida pic.twitter.com/CP3eTmuiqf — ge (@geglobo) April 24, 2022 Pode torcedor invadir o campo pra ensinar o goleiro a agarrar? 😅

Aconteceu na Série D, no jogo do Santa Cruz... pic.twitter.com/ss7L1RQKOB — Fuleragem FC (@fuleragemfc) April 23, 2022