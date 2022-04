Trabajadores de la CNS alistan un paro indefinido





25/04/2022 - 07:49:47

El País.- La Federación Nacional de Trabajadores de Seguridad Social (Fensegural) cumplió la semana pasada un nuevo paro, esta vez de 72 horas, en exigencia a la renuncia del gerente general de la Caja Nacional de Salud (CNS), Herland Tejerina, pero ante la no oficialización de este pedido, los trabajadores alistan desde este lunes un paro indefinido. El pasado viernes concluyó la tercera jornada de movilizaciones, acompañado de un paro de actividades que, según dirigentes nacionales, fue “contundente” tras haber sido acatado por todas las unidades regionales afiliadas de la CNS del país. Esta información fue sustentada por la ejecutiva del Sindicato de Trabajadores de la Caja Nacional de Salud (Casegural), Ana Ramírez, quien informó que se dio un compás de espera para que se haga oficial la destitución de Tejerina. “Estamos a la espera del anuncio por parte del Ministerio de Salud, si en el transcurso del día lunes no se soluciona este tema ya veremos el instructivo que nos enviarán desde La Paz para llevar adelante el paro indefinido”, señaló. Asimismo, indicó que como Casegural realizaron un seguimiento al estado económico de la institución y lamentaron que haya un déficit, por lo que ven necesario el cambio. De igual manera, pidió compresión a los asegurados por las medidas realizadas en los pasados días. “Pedimos a la población la compresión si llegamos a tener falencias en la atención, pero deben saber que esto se debe a que las autoridades no están brindando los recursos para poder dar mejor atención”, explicó. Ramírez hizo hincapié que como trabajadores de la Caja Nacional de Salud respetarán la decisión del Ministerio de Salud de colocar a quien vean más capacitado para el cargo, aunque dejo en claro que le exigirán que trabaje por la CNS. “Nosotros queremos señalar que vamos a trabajar con cualquier autoridad que venga, pero que venga a trabajar, nosotros no vemos afinidades políticas, no proponemos a nadie en el cargo ellos designan quién estará a la cabeza, lo que si vamos a pedir es que trabaje de verdad por la institución”, puntualizó. El pedido de renuncia de Tejerina se debe a una presunta “mala administración” en la CNS lo que estaría ocasionado un déficit en los estados financieros, la desafiliación de varias empresas, entre otros aspectos. Informe del gerente general Mientras se cumplía el paro de 72 horas a nivel nacional, el asunto fue abordado el día viernes en la Comisión Social que se instaló entre el Ministerio de Salud y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) donde la Fensegural decidió sumarse. En esa mesa de trabajo fue convocado el gerente general de la CNS quien brindó un informe de las actividades que estuvo desarrollando durante tiempo que lleva en el cargo, no obstante, aseguró que “no pudo defender su trabajo” y “todos” de la Comisión Social reprobaron su informe por lo que se habría determinado solicitar su destitución. “Nos hemos vuelto a reunir, nos han informado que tanto el ministro de Salud, Jeyson Auza, como el presidente Luis Arce ya han tomado una determinación con respecto a la situación del gerente de la CNS y esa información la van a evacuar el día lunes en conferencia de prensa”, afirmó el secretario ejecutivo de la Fensegural, Javier Mamani. “Todo va a depender del informe que dé nuestro ministro de Salud. Yo espero que sean buenas noticias y nosotros podamos levantar las medidas de presión”, añadió.

ASUSS pide no perjudicar a la población con paros Desde la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS), pidieron a los trabajadores de la CNS no perjudicar a la población con paros e instaron a esperar la respuesta del Gobierno sobre la destitución o no del gerente general, Herland Tejerina. La ASUSS se desplegó a todos los establecimientos de salud a nivel nacional para supervisar y sancionar a los galenos, enfermeras y personan en salud, sea con ítem o contrato, que paren actividades.