Número de nuevos casos de COVID-19 baja a 33 y no se registra decesos en todo el país





25/04/2022 - 07:42:29

El Ministerio de Salud y Deportes informó que este domingo se registró en el país 33 nuevos casos de COVID-19, número menor en relación al sábado cuando se anotaron 69. Asimismo, esta jornada se reportó 316 personas que se recuperaron de la enfermedad y ningún deceso a causa del virus. Según el reporte N° 770 de esa cartera de Estado, La Paz registró 138 recuperados; Chuquisaca, 103; Santa Cruz, 50; Cochabamba, 25; Oruro, 0; Potosí, 0; Tarija, 0; Beni, 0; Pando, 0; con lo que el número de personas que vencieron a la enfermedad llega a 855.804. En tanto, se anotaron 19 nuevos casos de COVID-19 en Santa Cruz, 10 en La Paz, uno en Cochabamba, uno en Chuquisaca, uno en Beni, uno en Tarija, 0 en Potosí, 0 en Oruro, y 0 en Pando. Tomando en cuenta estos datos, la cifra total de contagios llega a 904.479. Las pruebas negativas ascendieron a 3.255.577, considerando que esta fecha se registró 2.144. Por otra parte, esta jornada no se registró ningún deceso; sin embargo, el número de fallecidos a causa del virus es de 21.908. El Ministerio de Salud y Deportes recomienda vacunarse con la dosis anticovid y no bajar la guardia en las medidas de bioseguridad, que son el uso correcto de barbijo, lavado frecuente de manos, distancia de un metro y medio y uso de alcohol desinfectante.