Desfalco al Fondioc: Las claves irresueltas en el caso que le costó la vida a Marco Aramayo, el denunciante





25/04/2022 - 07:14:18

Página Siete.- ¿Quiénes estuvieron involucrados? o ¿a cuánto asciende el daño económico al Estado?, ¿cuánto dinero se recuperó? son parte de las dudas irresueltas que aún rondan al desfalco al Fondo Indígena; un caso que costó la vida al exdirector del ente, Marco Antonio Aramayo. Con su muerte se pierde al testigo principal del caso, que hasta la fecha suma al menos 400 involucrados. “Los casos se extinguen en algunos de los procesos en los que sorprendentemente fue el único imputado. Pero no implica que el caso del Fondo Indígena se cierre”, precisó el constitucionalista Israel Quino. El pasado martes, Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Indígena (2013-2015), falleció después de estar varios días en coma y sufrir dos paros cardiacos. Pese a ser el denunciante de las irregularidades, fue recluido de forma preventiva por más de siete años. Origen del Fondioc y el desfalco El Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc) fue implementado mediante el Decreto Supremo 28571. Aunque su creación data de 2005, empezó actividades en 2009 cuando aprobó su Estatuto Orgánico. Conformó su directorio con representantes de diferentes organizaciones sociales y con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra como ente rector. Entre 2010 y 2014, el fondo logró gestionar 3.177 proyectos, pero sólo 1.100 llegaron a recibir al menos un desembolso. Fue a finales de 2014, luego de que Página Siete publicara una serie de reportajes sobre la existencia de proyectos fantasma, que la Contraloría General del Estado (CGE), por orden del gobierno de Evo Morales, revisó 500 proyectos y halló irregularidades e indicios de tipo penal en 153. Entonces se advirtió que ni los directores ni el personal del Fondioc realizaron las tareas de administración, seguimiento, evaluación y monitoreo de los proyectos financiados. Esto propició que el Gobierno instruyera la intervención del Fondo Indígena el 24 de febrero de 2015. ¿A cuánto asciende el monto económico involucrado? y ¿cuánto se recupero? Hasta la fecha se desconoce la cifra exacta del daño económico ocasionado al Estado. Los datos certeros son casos concretos. Según el informe final de intervención al Fondo Indígena, firmado por Lariza Fuentes, el dinero destinado a los 1.100 proyectos aprobados fue de 1.092 millones de bolivianos. Entre 2013 y 2014, durante la gestión de Aramayo, se logró desembolsar 729 millones, el 55% del presupuesto. Entre los 1.100 proyectos identificados por la CGE, 30 fueron calificados como “inexistentes”. Éstos son los conocidos como proyectos fantasma y son lo que recibieron transferencias por 14,5 millones de bolivianos. Ya empezada la intervención y los procesos penales, varios dirigentes empezaron a devolver el dinero recibido en sus cuentas personales. Afirmaron que era dinero no ejecutado. La semana pasada el secretario general del Ministerio Público, Edwin Quispe, indicó que el daño económico al Estado por este caso aún es cuantificado y por tanto no se tiene una cifra oficial y definitiva. Acotó que al momento se recupero alrededor de 1,4 millones de dólares y que el objetivo es “recuperar la mayor cantidad del dinero posible”. Diferentes informes realizados por la Asamblea Legislativa o instituciones externas estimaron que el daño es superior a 172 millones de bolivianos, aunque otras investigaciones apuntan a los más de 700 millones desembolsados para los 1.100 proyectos. ¿Cuántos procesos se abrieron? La cantidad precisa de procesos abiertos en todo el país es otro de los temas irresueltos. La cifra varía en torno a las declaraciones hechas por diferentes autoridades en estos siete años. Se sabe que al margen de los 153 proyectos denunciados por la Controlaría en 2014, por los que se abrió número similar de procesos, en 2015, la interventora del Fondo Indígena presentó otras 52 denuncias, a nivel nacional, ante el Ministerio Público. Hace unos días, en conferencia de prensa, Quispe indicó que a la fecha existen 59 procesos activos. De éstos, 31 están a la espera del “señalamiento de día y hora para el inicio del juicio oral”. Asimismo, el fiscal departamental de La Paz, William Alave, afirmó que las causas abiertas por diferentes proyectos son 96, 43 más de lo expuesto por Quispe. Estas cifras están lejos de las denunciadas por Aramayo, quien en algún momento indicó que se habían abierto más de 250 procesos en su contra. También son menores a la cantidad de procesos denunciados por Elvira Parra, otra exdirectora del Fondioc, que desde su celda en Obrajes sostiene que enfrenta 180 causas. La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, manifestó que desde 2019, cuando recibió la denuncia de Aramayo, empezó un seguimiento para identificar el número de procesos abiertos en su contra. En ese marco realizó varias solicitudes de información tanto al Ministerio Público como a las entidades querellantes. “Debemos señalar que hubo una vulneración a la seguridad jurídica. Ni el peticionario, ni la defensa técnica y peor aún las instituciones estatales han sabido dar información oportuna sobre la cantidad real de procesos judiciales abiertos en contra de Aramayo”, sostuvo Cruz. Tras enviar más solicitudes logró identificar, como “dato oficial” 88 procesos aún abiertos en contra de Aramayo. “En agosto de 2021, solicitamos que se produzcan estrategias jurídicas entre las partes procesales para que permitan a Aramayo una defensa efectiva. Esto no ocurrió y se vulneró el derecho a la defensa técnica real, algo que se señaló al Estado. También observamos al sistema de justicia penal, ya que muchos de estos casos se encontraban en la etapa preliminar o preparatoria. Estas fases deberían durar máximo seis meses, pero ya están años”, dijo. Al respecto, Alave manifestó: “No sé de dónde sacan 256 casos, nosotros hemos analizado y son 96. Cuando la persona fallece, se extingue el proceso penal, se comunica al juez y la investigación continua contra el resto de las personas involucradas”. ¿Cuántos involucrados y procesados hay al momento? Es difícil saber la cantidad de imputados o investigados, ya que cada proceso puede tener entre uno, cuatro o mas involucrados. Al desconocerse con exactitud la cantidad de procesos, también queda un vacío en los acusados. “Son varios casos, hablamos de unos 96. Éstos involucran a más de 400 personas que administraron el dinero del Fondioc”, explicó Alave. Añadió que muchos de los acusados escaparon luego de que estallara el escándalo y por tanto no pueden ser juzgados. Hasta el martes pasado, se sabía de dos personas que permanecían detenidas por el caso, Aramayo y Parra. Con la muerte del primero sólo queda una, de más de 400 involucrados. La última vez que se tuvo certeza de las cifras fue en diciembre de 2016, cuando los procesos empezaban. Entonces había 105 personas imputadas formalmente; 10 tenían detención domiciliaria; 37, detención preventiva; dos, medidas sustitutivas; 18, declaradas rebeldes; y 20 tenían medidas cautelares. Se supo que el dinero fue a parar a mas de 1.000 cuentas privadas de diferentes personas. Al menos 40 fueron identificadas como dirigentes, autoridades y legisladores del MAS. Entre ellos estaban: Juanita Ancieta (miembro del directorio del Fondioc y Bartolina Sisa), Rodolfo Machaca (miembro del diorectorio Fondioc y de la Csutcb), Nemesia Achacollo (ministra y presidenta del directorio del Fondioc), Adolfo Chávez (Cidob), Elvira Parra (directora del Fondo Indígena y Bartolina Sisa), Daniel Zapata (director del Fondo Indígena), Marco Aramayo (director del Fondo Indígena), Hilarión Mamani (miembro del directorio), Julia Ramos Sánchez (ministra de Desarrollo Rural), Damián Condori (Csutcb), Ever Choquehuanca (miembro del directorio), Felipa Huanca (Bartolina Sisa), Melva Hurtado (miembro del directorio), Joaquino Saloma Apaza (Conamaq), Jorge Choque Salomé (senador y dirigente del Conamaq), Concepción Ortiz (diputada del MAS) y Felipa Merino (senadora del MAS). Aunque el informe final de la intervención indica que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, como órgano rector en función, es responsable por no ejercer el control, la exministra Achacollo fue beneficiada con la detención domiciliaria. En 2019 fue recluida nuevamente, pero ahora se defiende en libertad. Paso algo similar con la dirigente del MAS Felipa Huanca, que ahora es cónsul en Perú. ¿Qué pasará ahora con la exdirectora Elvira Parra? Tras la muerte de Marco Antonio Aramayo, la exdirectora y fundadora del Fondo Indígena, Elvira Parra, es la única detenida por el caso del desfalco a dicha institución. Lleva ya más de siete años de reclusión preventiva en la cárcel de Obrajes, donde su salud se ha ido deteriorando. “¿Vamos a esperar que la exdirectora ejecutiva del Fondioc, Elvira Parra, también perezca a manos de la injusticia? Tiene diabetes, lleva recluida siete años y afronta 180 procesos. Estar lejos de la familia y soportar la pena no es fácil”, escribió el alcalde de La Paz, Iván Arias, en su cuenta de Twitter. Su mensaje es uno de los tantos emitidos por diferentes instituciones, autoridades y personalidades en favor de Parra tras el deceso de Aramayo. Piden que la exautoridad pueda defenderse en libertad. El Colegio de Abogados de La Paz anunció que pedirá una auditoría a los casos de retardación de justicia como los del extinto Aramayo y ahora los de Elvira Parra. En los pocos contactos que Parra tuvo con la prensa desde su detención, la exautoridad denunció el deterioro de su salud y su imposibilidad de contratar un abogado, por falta de recursos económicos. En siete años de detención preventiva, Parra acumuló 180 procesos judiciales en su contra. Todos radicados en diferentes regiones del país, por lo que tuvo que hacer viajes de hasta 18 horas para asistir a audiencias que muchas veces se suspendían por inasistencia del juez o de la parte denunciante. En algunos casos logró el sobreseimiento, en otros se encuentra en etapa de investigación y unos pocos ya están en la recta final, aunque ella no se haya sido notificada ni se haya presentado a declarar. Incluso hay uno en el que era procesada junto a Aramayo y que en 2021 emitió una sentencia. Ambos recibieron una pena de cinco años, pero como ya llevaban más de ese tiempo en la cárcel, el juez ordenó su libertad inmediata siempre y cuando no tuvieran otros procesos, motivo por el cual no fueron liberados.



Cronología del caso 11/11/2013 Página Siete publicó el reportaje “Denuncian supuestos proyectos fantasmas en el Fondo Indígena”. La periodista Claudia Soruco comprobó las irregularidades millonarias.

11/12/2013 El presidente Evo Morales pide a la Contraloría investigar el Fondo Indígena y critica a Conamaq por oponerse a la investigación.

12/2/2014 La Contraloría informa que hubo un daño económico de 71 millones de bolivianos en el Fondo Indígena.

Actualidad Se desconoce el daño total y real del desfalco al Fondioc. Tampoco se sabe el número de procesos.