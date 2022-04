El INE incurre en contradicciones en la poca información que suministra





25/04/2022

El Deber.- El discurso del director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, muchas veces no coinciden con los hechos en la etapa de preparación para el Censo Nacional de Viviendas, previsto para noviembre de este año. Las contradicciones fueron constatadas después de revisar las entrevistas realizadas al titular del Instituto en distintos medios de comunicación entre el 15 de marzo, día del primer acercamiento del INE con la población, hasta el 18 de abril, fecha de la reunión técnica con la diputada Luisa Nayar, de Comunidad Ciudadana, difundida por sus redes sociales. Los datos contradictorios están relacionados con la actualización cartográfica, el uso de catastros, la conclusión de la boleta pre censal, la cantidad de actualizadores y encuestadores, la falta de información en la página web de la institución y el financiamiento del censo. “El INE hasta la fecha no está compartiendo la información que fue solicitada. Se comprometió a entregar, pero al contrario, vimos muchas contradicciones. Continuaremos gestionando la forma de velar por la veracidad de los datos y seguimiento a la ruta crítica”, dijo el diputado Richard Ribera, del opositor Creemos. El aspecto más llamativo es la fecha de inicio de la Actualización Cartográfica Estadística (ACE). Arandia señaló entre el 27 de marzo y 30 de marzo que el operativo de campo iniciaba ese mismo mes. Incluso, en una entrevista con este medio confirmó que los actualizadores se desplegarían en las ciudades de La Paz y Cochabamba desde el 31 de marzo. Ante la demora de la salida de las brigadas, la primera semana de abril el INE informó que todavía se estaba realizando la coordinación con los dirigentes zonales. Luego de dos semanas, Arandia sostuvo que la actualización cartográfica iniciará en mayo. “La actualización será desde mayo, dentro de dos semanas ya estamos lanzándonos con todo”, afirmó Arandia en la reunión con la parlamentaria opositora. A esto se suma la observación del legislador Ribera, quien sostiene que el titular del INE fijó el mes de junio para la conclusión de la actualización cartográfica. Mientras que con la legisladora Nayar especificó que demoraría hasta julio o agosto. “Cuando visitamos el INE indicaron que el cronograma no lo tenían aún porque eso está sujeto a respuesta de los financiadores. Se evidencia que a la fecha eluden el hacer público, el cronograma del censo”, lamentó el asambleísta que también viajó a La Paz para pedir un informe detallado. Uso de catastros municipales Otro dato que salta a la vista, es el uso de catastros para la ACE. Desde enero, las alcaldías mostraron su voluntad por coadyuvar con el INE y ofrecieron las cartografías actualizadas de sus municipios, algunos también hablaron de enviar los catastros. Humberto Arandia, en una entrevista en el programa Influyentes de EL DEBER Radio, el 28 de marzo, ante la consulta si iba a aceptar o no la cartografía ofrecidas por la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra aclaró que el municipio estaba ofreciendo un catastro que es diferente a una cartografía. Esa vez afirmó: “Desde un punto de vista técnico no es un insumo necesario para la actualización cartográfica”. Semanas después, admitió que se usaron los catastros proporcionados por los “municipios grandes” de Bolivia. Se desconoce si aceptó los mapas de la capital oriental. Asimismo, el INE recién el 5 de abril solicitó a la Alcaldía paceña que proporcione la cartografía del municipio. Boleta pre censal A mediados del mes de marzo, durante la primera conferencia de Arandia sobre el censo, se detalló que la boleta en su fase preliminar estaba concluida y contaba con la revisión de la comisión internacional integrada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade) y el Fondo de población de las Naciones Unidas (Unfpa, por sus siglas en inglés). El 18 de abril, Arandia rectificó. Confirmó que la boleta pre censal tenía un avance del 80%. A través del medio estatal Patria Nueva, se conoció que la boleta contaba con 34 preguntas. El funcionario cerró la posibilidad de incrementar otras consultas, ya que ello implicaba derogar más recursos económicos del Estado. La boleta pre censal se conocerá a finales de mayo. Sin embargo, los alcaldes de las ciudades capitales exigieron una reunión con el INE para conocer el contenido temático y en consenso poder incluir algunas preguntas necesarias para la planificación. Página web sin actualización En reiteradas ocasiones y debido a los constantes cuestionamientos al INE por el hermetismo en los avances del proceso censal, el titular dijo que todos los datos y novedades podían encontrarse en la página web oficial del instituto.



Incluso para mejorar la difusión, Arandia comunicó a este medio que se lanzaría una página exclusiva del censo durante los primeros días de abril. A la fecha, no se hizo la presentación oficial del portal web para el conocimiento del público y tampoco hay algún anuncio que haga referencia a este recurso. El 8 de abril, EL DEBER publicó la nota “INE crea portal web del censo, inicia campaña en tres idiomas y excluye el guaraní”. A las pocas horas de la circulación de la noticia, la institución limitó el acceso a la nueva página que luego de cerca de tres días fue repuesta y sin aviso. En Santa Cruz se realizaron dos marchas exigiendo transparencia en los datos y que, en respeto a la Constitución, se permita el control social. La institucionalidad cruceña interpuso una acción popular contra el director ejecutivo del INE, solo así, según argumentó Nayar, fue posible una reunión técnica que fue transmitida por la red social Facebook. Contrataciones Todavía se desconoce la cantidad precisa de las personas contratadas para cada etapa del censo. Sobre los actualizadores, inicialmente se dijo que se contarían con 3.000 a 6.000 personas. “Serán 8.000 personas para el operativo de campo, ellos harán el barrido del país”, fue el último anuncio. En el caso de los encuestadores, se anunció que iban a requerir 305.000 voluntarios. Luego se sumaron 17.000 personas, es decir, la cifra subió a 322.000 ciudadanos que aplicarán el cuestionario. Se reclutarán a los estudiantes de quinto y sexto de secundaria como encuestadores.