El evismo ya no reina en el pleno: La fractura del MAS toca a la ALP





25/04/2022 - 06:53:24

Página Siete.- Al menos tres recientes hechos muestran que el expresidente Evo Morales ya no tiene el peso político sobre la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que ostentaba cuando estaba en el poder. Esa instancia, hoy, está presidida por el vicepresidente David Choquehuanca, quien lideró la concertación para viabilizar el reglamento para la elección del Defensor del Pueblo y postergó la interpelación al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. A ello se suma la denuncia interpuesta por el despacho de Del Castillo, a raíz de la cual la Fiscalía emitió una citación para el diputado del MAS Freddy Velásquez Aparicio, quien es sindicado por la presunta comisión del delito de uso indebido de influencias, relacionado al transporte de coca y su desvío ilegal. Legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) sostienen que su bancada está unida, y que las competencias del Ejecutivo y las de Morales son claras. Las pugnas en el partido azul se hicieron evidentes desde diciembre de 2021, cuando una facción del MAS Cochabamba, liderada por Morales, planteó cambios de ministros, algo que no consiguió hasta la fecha. Un punto de inflexión ocurrió el 22 de enero, cuando detuvieron a Maximiliano Davila, quien fue director general de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico durante el gobierno de Morales. El exmandatario, a fines de febrero, expresó que teme que lo involucren con el narcotráfico, y el 4 de abril difundió un audio, con el cual denunció que hay efectivos antidroga que protegen a los narcotraficantes. Una interpelación Aquello precedió a la interpelación que accionaron legisladores del MAS, que representan a El Alto, en contra de Del Castillo, a la cual se sumaron los representantes del Chapare, que piden aclarar el tema de la lucha antidroga. Sin embargo, la comparecencia fue postergada del 20 de abril, fecha prevista inicialmente, al 31 de mayo. “Nos hemos anoticiado, tampoco con nota formal, sino de manera verbal, que esta interpelación se suspende hasta finales del próximo mes. Hay molestia y nosotros vamos a transmitir esto la siguiente semana, que tenemos una reunión con el Vicepresidente”, manifestó el jefe de bancada del MAS en Diputados, Gualberto Arispe. Caso reglamento El 23 de febrero, Arispe y el senador Leonardo Loza, legisladores cercanos a Morales, presentaron un proyecto de reglamento para la elección del titular de la Defensoría del Pueblo. Esa propuesta, entre otros detalles, incluía un veto contra los actores que se movilizaron tras las fallidas elecciones de 2019. No obstante, después de una concertación inédita entre las tres fuerzas que forman parte de la ALP, el 15 de marzo, el pleno aprobó el reglamento sin incluir esa disposición. Durante las reuniones de los jefes de bancadas del MAS, de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, se vislumbraron “las fisuras” en el partido azul, según el diputado José Gutiérrez, jefe de bancada del tercer frente. El legislador opositor detalló que en uno de los encuentros el “radical” era el presidente de Diputados, Freddy Mamani, de la línea evista, quien “no daba el brazo a torcer”. “En la reunión, el radical era Freddy Mamani y el que viabilizó esto fue el señor Choquehuanca, y se sumó el ministro Iván Lima, por parte de Arce”, enfatizó. Denuncia contra diputado A ello se suma la reciente citación que emitió la Fiscalía en contra del diputado Freddy Velásquez Aparicio, del MAS, a denuncia del Ministerio de Gobierno. El legislador es sindicado por la presunta comisión del delito de uso indebido de influencias, relacionado con el transporte de hoja y su presunto desvío hacia actos ilícitos. Según las informaciones que se difundieron, ese despacho del Ejecutivo conoció sobre las supuestas irregularidades a través de reportes de Inteligencia. La convocatoria se dio después de que el ministro Del Castillo, en marzo, asegurara que “lamentablemente, hay gente, dirigentes y diputados, que se están llenando los bolsillos” con la hoja de coca. Interpelación, un indicador Analistas coincidieron en que las divisiones y pugnas en el MAS también se hacen evidentes en la ALP. Sin embargo, legisladores oficialistas, como Juanito Angulo y Félix Ajpi, señalaron que su bancada está unida, y que las competencias del Gobierno son claras, al igual que las de Morales, líder del MAS. Por lo cual, indicaron que la “supuesta división sólo está en el discurso de la oposición y algunos medios de comunicación”. El politólogo Ludwin Valverde detalló que las pugnas al interior del oficialismo se evidencian también en el Parlamento. Explicó que el exgobernante no cuenta con el respaldo total de los asambleístas, puesto que algunos responden a la línea del vicepresidente Choquehuanca. “Es visible en la Asamblea una corriente renovadora, distinta a la de Evo Morales; quiere generar espacios propios en la conducción del Gobierno (…). A expensas de lo que dicen algunos legisladores del MAS que las diferencias siempre han existido, los hechos muestran que el distanciamiento entre conservadores dentro del MAS y renovadores se irá profundizando”, explicó. El analista Gregorio Lanza afirmó que es evidente que Morales optó por el enfrentamiento con la facción que está en función de Gobierno. Añadió que ahora quiere medir fuerza con el bloque del presidente Arce en la interpelación a Del Castillo. “Se nota que los parlamentarios masistas están articulados alrededor de una corriente, la facción que respalda a Choquehuanca se suma a Arce. Al postergar la interpelación de Del Castillo, Choquehuanca fue más hábil para evitar que se muestre una división; ahí fue cauto, pero Morales no pierde nada llevando a sus afines al enfrentamiento en la Asamblea”, sostuvo. Omar Aguilar, exsenador del MAS, sostuvo que es muy peligroso el juego de una posible censura a Del Castillo, porque en la votación podría ponerse en evidencia la división entre evistas y los que apoyan al Ejecutivo. “La postergación de la interpelación a Del Castillo puede ser para limar las asperezas entre sectores (…). Una división en votos en una posible censura es riesgosa para el gobierno de Arce, porque una división a mitades, con los votos de CC y Creemos fácilmente podría censurarlo. Arce antes de la censura debería llegar a acuerdos con los asambleístas”, expresó. MAS habla de diferencias y niega división en sus filas



Legisladores del partido de Gobierno señalaron que sus bancadas de Diputados y Senadores están unidas y que sólo hay diferencias en opiniones de carácter personal de algunos de sus miembros, que no afectan su unidad. El diputado Daniel Rojas, del MAS, dijo que la postergación de la interpelación de Eduardo del Castillo generó molestias en la mayoría de los legisladores, pero aseveró que este hecho no puede evidenciar una división en las bancadas del MAS porque hay unidad. “Estamos molestos de que no se respete al primer poder del Estado, no se puede socapar a ningún ministro, pero esto no significa que hay división en el MAS. No se puede mezclar lo político, la interpelación es un tema institucional”, subrayó. El parlamentario oficialista Ramiro Venegas dejó en claro que hay molestias de sectores y colegas con la gestión de Del Castillo. Indicó que cuando se dé la interpelación será evidente quiénes apañan las falencias de esta autoridad y quiénes buscan que sea apartada para mejorar la gestión del Ministerio de Gobierno. “Nosotros estamos con nuestro rol de fiscalización y la ley es para todos. Debemos demostrar que somos parlamentarios justos y objetivos, estamos fiscalizando y eso no significa que estemos en contra del Gobierno. En la interpelación si no satisface las repuestas, lo censuraremos, ahí se mostrará quiénes son los fiscalizadores y quiénes son los encubridores”, afirmó.