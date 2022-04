La justicia sumisa al MAS se llevó la vida de José María Bakovic





25/04/2022 - 06:42:56

Los Tiempos.- Llamé por teléfono a fines de agosto de 2011 a José María Bakovic Turigas para que me diera más datos y así contrastar las denuncias del ingreso de la constructora brasileña OAS al país —aquella vinculada al expresidente Lula da Silva, hoy el mejor perfilado para volver al poder— acaso en uno de los peores momentos en que sufría por el acoso judicial. Años después, cuando entrevisté a su abogada defensora, Audalia Zurita, ella contó, sin que pudiera contener las lágrimas, que Bakovic había sido sometido a 76 querellas que lo obligaron a defenderse, en una romería sin fin, por los ófricos juzgados de la justicia o de la injusticia, habría que decir. A las pocas horas me envió una ayuda memoria, que aún conservo, en la cual Bakovic aseguraba, citando a Siglo XXI, de Humberto Vacaflor, que OAS recibiría en obras camineras al menos 1.000 millones de dólares, que era el monto comprometido para la constructora brasileña, en retribución a su apoyo al MAS. “Las dos veces que he sido detenido ha sido para encubrir obras que acabaron en manos de OAS, ¿viene la tercera?”, se preguntaba Bakovic, al explicar que fue el primer preso político del régimen masista tras denunciar un sobreprecio de 30 millones de dólares en la ruta Potosí-Uyuni y exponer un sobreprecio de 100 millones de dólares en la vía Potosí-Tarija; “¿Viene la tercera prisión para encubrir Villa Tunari-San Ignacio”, cuestionaba. A la justicia sumisa al masismo no le faltaron ganas para encarcelarlo otra vez, pero hasta eso el gobierno de Evo Morales conoció la resistencia indígena que evitó que aquella ruta dividiera al Tipinis en dos. Pero lo que me ha intrigado a lo largo de estos años es por qué Bakovic, un ingeniero exitoso de ENDE, ex especialista principal en Infraestructura del Banco Mundial (BM) y jubilado de ese organismo multilateral, tras 17 años de servicio, quien tenía una hacienda lechera en El Paso, en Quillacollo, resolviera ingresar en 2001 a un proceso de institucionalización del hasta entonces corrupto Servicio Nacional de Caminos (SNC). El propósito de ese programa, impulsado y respaldado por el BM, era separar al SNC del Ministerio de Transportes y de los manejos turbios y poco transparentes de los proyectos viales. Fue tal vez eso lo que lo sacó de su apacible vida de jubilado y posiblemente el pedido de apoyo de Tuto Quiroga —esto lo supe después—, pero sobre todo su idea de servir al país. Durante su gestión, hasta 2006, José María Bakovic puso su experiencia profesional en infraestructura y, en especial, de licitaciones y transparencia y logró un SNC sin opacidad ni secretismo. Pero esto puede ser un obstáculo si la idea era volver a la corrupción, y eso fue lo que ocurrió con el MAS en el poder. En ese momento, Bakovic renunció al SNC, pero no fue suficiente, porque el oficialismo, ayudado por su exequipo, en el que se destacaba la exfuncionaria caminera Patricia Ballivián, lo sometió a un calvario judicial parecido al del exdirector del Fondo Indígena Marco Antonio Aramayo. Bakovic falleció el 12 de octubre de 2013 tras casi ocho años de acoso judicial; había asistido a una audiencia en La Paz —una de tantas en múltiples juzgados del país— porque fue obligado a comparecer y declarar, pese a las contraindicaciones para un hipertenso en la altura. Volvió a Cochabamba, pero ya “le había reventado el corazón”, me dice alguien que lo conoció de cerca. Habíamos pactado una entrevista, que nunca se realizó. La justicia podrida no me dio esa oportunidad. BAKOVIC EN EL BANCO MUNDIAL En el Banco Mundial (BM), José María Bakovic era un profesional muy respetado. “Bakovic estuvo en el Banco Mundial entre 1980 y 1996 y venía de ENDE. Llegó a ser especialista Senior en el sector de energía, primero para América Latina y después de la desintegración de la URSS para la región de Europa del Este y Asia Central”, cuenta la diplomática Grace Bedoya. La colonia de profesionales bolivianos en Washington era numerosa y muy unida. Fue en ese ambiente que Grace Bedoya conoció a Bakovic. “No sé si decir que era una dama o un príncipe en su trato. Era ceremonioso, infundía el mayor respeto y profesionalidad”, explica. Bakovic era una especie de mentor y consejero. “Tenía otros dos colegas bolivianos, también del sector energía, Jorge Larrieu y Vladimir Jadrijevic. Los tres especialistas en energía en el BM eran inseparables y yo que era novata aterrizaba en la mesa de ellos cuando los veía. Los tres eran muy bien conceptuados”, cuenta Bedoya.