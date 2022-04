Emmanuel Macron celebró su reelección: Ya no soy el candidato de un grupo, sino el presidente de todos





24/04/2022 - 18:33:52

Infobae.-“Ante todo: gracias”, dijo Emmanuel Macron en su discurso de victoria. “Después de cinco años de transformación, de horas felices y difíciles (...) este 24 de abril de 2022, una mayoría ha tomado la decisión de confiar en mí”, celebró el presidente. “A partir de ahora, ya no soy el candidato de un grupo, sino el presidente de todos”, agregó durante el discurso de su victoria a los pies de la torre Eiffel en París, donde prometió además un “método renovado” para dirigir el país tras un primer mandato marcado por las protestas. Los franceses confiaron este domingo un nuevo mandato de cinco años al mandatario centrista Emmanuel Macron en el ballotage frente a Marine Le Pen, que pese a perder logró el mejor resultado de la extrema derecha en una elección presidencial en el país. Los resultados oficiales, con el 58% de los votos escrutados le dan el 52,8% de vostos frente al 47,2% de Le Pen. “Soy consciente de que este voto me obliga para los años venideros, soy el depositario de su sentido del deber, de su apego a la república y del respeto a las diferencias que se han expresado en las últimas semanas”, aseguró. Los principales líderes de la Unión Europea y otros dirigentes mundiales felicitaron este domingo a Macron y valoraron positivamente su triunfo para la UE “en estos tiempos difíciles”. ”Me felicito de poder continuar con nuestra excelente cooperación. Juntos haremos avanzar Francia y Europa”, le escribió en Twitter el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, apuntó que, “en este período tormentoso”, es necesario “una Europa sólida y una Francia totalmente comprometida por una UE más soberana y más estratégica”.”Podemos contar con Francia otros cinco años”, añadió. La francesa Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europea, señaló que un liderazgo fuerte “es esencial en estos tiempos inciertos” y agradeció a Macron su “incansable dedicación”.”Tu incansable dedicación será muy necesaria para atajar los desafíos que estamos enfrentando en Europa”, publicó Lagarde en Twitter. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aplaudió la elección de Macron, muestra de que los franceses han elegido comprometerse “con una UE libre, fuerte y justa”.”Gana la democracia. Gana Europa. Enhorabuena, Emmanuel Macron”, escribió Sánchez en la misma red social. También se sumaron a las felicitaciones el presidente del Consejo de Ministros de Italia, Mario Draghi, que calificó la victoria de Macron como una “excelente noticia para toda Europa”. ”El pueblo francés ha demostrado una vez más su compromiso con el proyecto europeo”, escribió el primer ministro de Portugal, António Costa, que consideró que “en los tiempos difíciles” que atraviesa Europa es “fundamental” contar con Francia para defender el multilateralismo, la seguridad y la lucha contra el cambio climático. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberto Metsola, dio su enhorabuena al francés por su “gran reelección” en un momento en que la UE necesita una francia “fuerte”.”Enhorabuena a Emmanuel Macron por su gran reelección”, tuiteó la presidenta de la Eurocámara. En Alemania, el canciller, Olaf Scholz, consideró que el resultado de la elección es un mensaje de los votantes a favor de “un fuerte compromiso con Europa”. “Me alegro de que continuemos nuestra buena cooperación”, dijo. ”Felicidades, Emmanuel Macron, por su reelección en la Presidencia de la República Francesa. Francia es uno de nuestros aliados más próximos e importantes. Espero que sigamos colaborando en los asuntos que más preocupan a nuestros países y al mundo”, manifestó el primer ministro, Boris Johsnon. En Canadá, el primer ministro Justin Trudeau también manifestó su disposición a seguir colaborando mano a mano con el gobierno francés así como en la defensa de la democracia, la lucha contra el cambio climático y la creación buenos empleos y crecimiento económico para las clases medias.