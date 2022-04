El procurador amenaza con dar su dosis a Página Siete





24/04/2022 - 18:12:56

Página Siete.- El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, publicó este sábado en su cuenta en Twitter un mensaje amenazante contra Página Siete, cambiando el nombre del medio a “Página Miente”, como ya lo hizo en otras oportunidades. “De veras que Página Miente se gana su respuesta. ¿Cómo es hermanos, les damos su dosis??”, escribió. En su mensaje no explica el motivo por el que se daría al medio “su dosis”. Chávez es un crítico constante de los medios que no son oficialistas y no es la primera vez que se estrella contra Página Siete. En octubre de 2021, por ejemplo, publicó un gráfico en el que se ve la portada de este medio usada como papel higiénico. Lo hizo en respuesta a una viñeta de opinión que criticó el trabajo que hizo desde esa dependencia de Estado para intentar demostrar que en Bolivia no hubo fraude en las elecciones de 2019, en contrasentido al trabajo de un equipo de expertos de la Organización de Estados Americanos. Entonces recibió el respaldo de cuentas vinculadas con el oficialismo y varias críticas de actores políticos. “El sr Chávez hace una exhibición de inseguridad, falta de temple y decoro al responder en forma soez y vulgar al caricaturista @abecor_BOLIVIA y a @pagina_siete. Es una vergüenza q una persona sin auto control cobre un sueldo nada menos q para supuestamente defender al estado”, escribió, por ejemplo, Luis Eduardo Siles, del MNR. El último mensaje contra Página Siete también generó reacciones, algunas de apoyo y otras de condena por sus amenazas. “Mienten tanto que hasta la palabra les queda pequeño (Sic)”, escribió, por ejemplo, el usuario identificado como Oscar Patty, quien se presenta en su perfil como “socialista y revolucionario”. “No Wilfredo, no te rebajes. Dejanos a nosotros hacer el trabajo de atacar a Pagina Siete”, comentó otro que se identifica como Alberto Camus y aclara en su cuenta que no se trata de Albert Camus, aunque usa una foto del novelista francés en su perfil. “A darle su dosis de pseudo periodismo”, asiente por su parte Diego Chávez, quien tiene nueve seguidores en su cuenta, uno de ellos el propio procurador. “A darle jefe”, escribe otro identificado como José Saavedra, quien también tiene nueve seguidores, entre ellos a Chávez. Otros, en cambio, critican la amenaza del procurador. “Sr Procurador , cuartar la “Voz” de un medio de comunicación , solo por que dice la@verdad y denuncia los hechos de corrupcion ? No es Justo … bolivia necesita , serviles públicos, serios y q se pongan del lado del verdadero pueblo”, escribió, por ejemplo, Diego Terceros, quien se identifica como empresario y licenciado en comercio exterior. “Qué le van a hacer. Meter a la cárcel al dueño, inventarle miles de procesos como lo que están haciendo con los presos políticos y como lo hicieron con Marco Antonio Aramayo. Cuándo terminará sus abusos de poder. Y paguen sus Maldades”, escribió la usuaria Hilda Colque.