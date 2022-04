PCR, fotos de hospedaje, seguros, visas entre las 7 trabas que hunden el turismo





Página Siete.- Exigencia de fotografías del lugar donde el turista se hospede, pruebas PCR, seguro médico, visas, fallas de conectividad aérea de vuelos frecuentes y directos por el monopolio de la aerolínea estatal, reducción de frecuencias aéreas diarias desde el exterior, falta de políticas de reactivación y promoción. Esos factores hunden el turismo en Bolivia. Según operadores de turismo, agencias de viaje, hotelería y de líneas aéreas, esos son al menos siete de los problemas que restringen la llegada de más turistas y que frenan la reactivación del sector que, luego de dos años de pandemia, sigue en crisis. Jorge Valle, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Bolivia (ALA); Jorge Luis Arroyo López, presidente de la Cámara Nacional de Operadores de Turismo Receptivo (Canotur); Jaquelín Riveros, vicepresidenta de la Asociación Boliviana de Agencias de Turismo Receptivo; Luis Ampuero, presidente de la Cámara Boliviana Hotelera; Marco Mercado y Patricia Céspedes, presidente y gerente respectivamente de la Asociación Boliviana de Agencias de Viaje y Turismo (Abavyt) expresaron las preocupaciones del sector a Página Siete. Un primer problema, coinciden, es el Decreto Supremo 4575 que dispone el control riguroso de los movimientos de turistas que ingresan al país. Riveros explicó que los visitantes deben reportar su ubicación en cada cambio de hotel, poner el nombre del dueño y sacar una foto del establecimiento o casa donde se alojen. Si no se envía la información hay multas. Como ejemplo, una persona que llegó de Perú para el Electropreste en marzo, al ingresar al país tuvo que llenar un formulario en el que indicó el hotel donde se hospedaría. Posteriormente se quedó en la casa en alquiler de su primo dos semanas y tuvo que llenar de nuevo el formulario con el nombre y número de carnet del dueño de la propiedad. Arroyo lamentó que Bolivia no sea un país amigable con este tipo de medidas, porque es Migración la que debería ver el flujo migratorio, ya que el turista viene con un programa pagado con anticipación y se va. “Hay regiones como Laguna Colorada o Sajama donde no hay comunicación o lugares donde la señal del internet se cae y no se puede llenar el formulario, aún así corren multas”, observó. Riveros aclaró que no hay país en el mundo que pida este tipo de registros a los turistas que llegan para vacacionar. Antes del decreto lo habitual era que el hotel envíe la información a Migración, pero ahora también debe hacerlo el visitante. El segundo problema es la exigencia de la prueba PCR, que ya se eliminó en muchos países. El tercer inconveniente es la obligatoriedad de seguro de salud y el cuarto, la exigencia de visa de ingreso para turistas de algunos países como Israel. Un quinto problema es la conectividad aérea interna. Al respecto, Arroyo explicó que por ejemplo a Uyuni sólo hay vuelos de BOA los miércoles, viernes y domingo y si uno se encuentra en La Paz o Santa Cruz, primero debe ir a Cochabamba para llegar a ese destino. Antes Amaszonas tenía dos vuelos diarios e incluso tres en época alta. Valle señaló que a Sucre, la capital del país, tampoco hay conexiones directas. “Todos deben ir por Cochabamba y eso lo condiciona BOA. A otras líneas como Amaszonas o Ecojet se las hostiga con multas, tienen aviones parados, redujeron o suspendieron vuelos”, apuntó. Mercado complementó que Rurrenabaque hace varios meses que no tiene conexión aérea ágil pues sólo hay un vuelo de Ecojet. La carretera al destino turístico está en mal estado, los hoteles abandonados y muchas agencias de viaje cerraron. Un sexto problema es la reducción de empresas aéreas internacionales y de sus frecuencias en el país. Antes, cada empresa, Avianca, Latam, Copa, Aerolíneas Argentinas, Air Europa, tenía hasta 14 vuelos semanales al exterior, explicó Valle. Algunas se fusionaron y ahora hay entre dos y tres vuelos semanales, pero a la empresa que pide retomar frecuencias que ya tenía se le imponen trabas, apuntó. Avianca Colombia quiere volver a operar la ruta Santa Cruz-Bogotá, pero se le restringe y se le dice que no puede porque está a cargo de Avianca-Ecuador. “Si se dieran facilidades, se tendría más frecuencias, líneas aéreas y mayor movimiento de pasajeros, turistas; en otros países hay política de cielos abiertos”, resaltó. Al respecto, Ampuero comparó que República Dominicana en 2015 tenía más de 98.000 conexiones anuales y al día 250 destinos y 23 vuelos a Estados Unidos (EEUU). Antes en La Paz operaban 17 líneas aéreas internacionales, hoy son dos. Un séptimo problema es la falta de políticas de reactivación porque muchas empresas cerraron, otras están con deudas y tuvieron que despidir personal. Arroyo recalcó que se necesita una ley de reactivación para el turismo porque de esa manera se podrá ver “la forma de generar recursos, planificar y promocionar Bolivia en el mundo”. Países vecinos sólo exigen vacunación o prueba antígeno

Agustín Echalar, operador de turismo y columnista de Página Siete, afirmó que en países vecinos eliminaron varias restricciones impuestas por la pandemia. “Para ir a Paraguay sólo necesité mi carnet de identidad, el carnet de mis vacunas y pare de contar, porque como ya tengo más de 60 años tampoco se me exigía la vacuna para la fiebre amarilla. Fue fácil y amable”, contó. Sin embargo, dijo que el retorno fue otra cosa, primero porque la aerolínea canceló el vuelo, y sólo brinda dos veces por semana, y segundo porque se le exigió un PCR para volver a la patria, que le costó el equivalente a 300 bolivianos. Los turistas no sólo deben presentar la PCR, sino un seguro médico que cubra tratamiento de la covid y registrar sus pasos en Migración. Perú sólo exige tener dos dosis de vacunas y el llenado de un formulario sobre eventuales síntomas, al igual que Paraguay. Brasil pide únicamente una prueba de antígeno. “Los requisitos para visitar Bolivia son onerosos, incómodos y absurdos, y desalientan al turista y al agente de viajes a organizar un periplo por este bello país”, lamentó Echalar.