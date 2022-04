Pacto de Unidad decide no tocar a ministros y baja el pulgar a Evo Morales





24/04/2022 - 08:49:01

El Deber.- El fin de semana pasado Luis Arce, David Choquehuanca y los principales dirigentes del Pacto de Unidad se reunieron en la ciudad de La Paz de manera reservada. Lo hicieron dos días antes del encuentro “oficial”, que fue el lunes 18 de abril. En la cita se decidió que los sectores no presionen con cambios de ministros y los mandatarios prometieron incluir más a las organizaciones en temas de gestión. Además, se abordó la situación de Evo Morales, quien tiene el pulgar abajo de la mayoría de los principales dirigentes de los movimientos que apoyan al Movimiento Al Socialismo (MAS). La reunión que se desarrolló en la ciudad de La Paz fue la antesala de la cita oficial. Solo hubo presencia de los principales dirigentes del Pacto de Unidad y los dos primeros dignatarios de Estado. Ni hubo medios y fue en la sala de honor de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb). En la cita se priorizó el tema de gestión, pero también se habló de asuntos políticos. Un pedido de los mandatarios a los sectores fue evitar la presión para el cambio de ministros. Los dirigentes lo aceptaron. Las organizaciones, en respuesta, pidieron que las autoridades del Ejecutivo coordinen la gestión con los movimientos sociales. Arce y Choquehuanca anunciaron que elevarán la instrucción a los ministros. También se habló del factor Evo Morales. Se admitió que hay dirigentes sociales que son de la línea del líder cocalero, pero se decidió bajar el pulgar al exmandatario y proponer que Arce, Choquehuanca o una mujer sea la próxima presidenta del MAS, lo que obliga a que Morales de un paso al costado en dirigir al partido oficialista. “Reconocemos todo el trabajo de nuestro Evo Morales, pero creemos, una mayoría, que debe dejar gobernar a Lucho Arce y a David Choquehuanca. Eso implica que el MAS, como partido político, cambie su cúpula. Se habló incluso de que una mujer sea la presidenta del instrumento, pero eso lo veremos”, informó un dirigente que asistió a las dos reuniones con los mandatarios. Evo Morales se enteró de esa cita previa y de lo que se abordó en ella. Es por eso que el domingo decidió rechazar su presencia en la reunión del 18 de abril. El líder del MAS dijo que ese encuentro “no tiene sentido” y se esforzó en asegurar que en el partido oficialista no existe división. Luego aseguró que no tenía una invitación oficial, pero el principal dirigente de la Csuctb, Ever Rojas, lo desmintió. Al interior iba terminando ese idilio entre Evo Morales y el Pacto de Unidad. El líder cocalero al final no asistió a la cita del 18 de abril y dejó plantados a los dirigentes sociales y mandatarios. “Esta mañana (del viernes pasado) me visitaron exdirigentes, dirigentes (…) y la agenda lamentablemente está un poco (llena); yo pensé que ahora que no soy presidente iba a descansar, pero igual hay reuniones, visitas (…) y falta tiempo para reunirse, (pero me) comunico permanentemente con nuestro gobierno nacional, no tengo ningún problema con nuestro gobierno, con Lucho (Arce)”, aseguró Morales cinco días después de la cita a la que no llegó. De Choquehuanca no habló, poco del Pacto de Unidad. Evo insiste Morales insistió en que no tiene “ninguna nota” respecto a la invitación que se le hizo a la reunión que convocó el Pacto de Unidad. Además, admitió que existe distanciamiento con los dirigentes de los sectores sociales afines al MAS y que entiende “perfectamente a veces (que) se presentan algunos problemas con los dirigentes (del Pacto de Unidad)”. Ever Rojas volvió a ratificar que se envió la invitación a Morales. El dirigente campesino lamentó que el expresidente no haya llegado a la sede de Gobierno, pero también se esforzó en negar la división interior en el MAS. “Ahora tenemos resultados después de la reunión. Hemos hecho llegar la invitación a Evo Morales el 12 de abril, la convocatoria claramente indicaba que se hará un análisis orgánico político y planificación de las actividades”, ratificó Rojas. Un dirigente del Pacto de Unidad añadió a este medio que existen “dirigentes leales” a Evo Morales le pasan la información al líder cocalero, pero también existen aquellos que exigen un cambio de timonel en el MAS. “Evo Morales acusa de que existe una derecha interna en el MAS y en los sectores sociales. Aquel que piensa diferente ya es acusado de derechista. Así no se puede hacer política. Eso debe cambiar y vimos que lo mejor es que haya una renovación en la dirección nacional (del MAS)”, dijo. Vidal Gómez, dirigente de los interculturales, admitió que existe una fricción en el MAS por las posiciones que asume Evo Morales. Dijo que hubo sorpresa al interior del Pacto de Unidad porque el líder de los cocaleros negó la invitación a la reunión de coordinación del 18 de abril. “El Pacto de Unidad decidió apoyar la gestión de los hermanos Lucho (Arce) y David (Choquehuanca). Sin la orientación de los sectores sociales el proceso de cambio no tiene sentido. En la reunión se habló de gestión, pero también causó sorpresa que el hermano Evo Morales no haya asistido pese a la invitación que se le mandó”, afirmó Gómez. Llegó el 18 de abril. Muchos de los dirigentes sabían que Evo Morales no iba a llegar a la ciudad de La Paz. Muchos lo consideraron como un desplante. Arce y Choquehuanca llegaron a la sede de la Csutcb. Lo hicieron juntos, como mostrando que hay unidad en el Ejecutivo nacional. Los asistentes pasaron tras un riguroso control de seguridad. No dejaron ingresar teléfonos celulares. La idea es que nadie grabara la discusión de la cita, que duró algo más de dos horas. En el encuentro se ratificó lo que se quedó días antes: no pedir el cambio de ministros, mayor coordinación con los sectores sociales y la situación de Morales. No hablar de candidatos Gómez, además, reveló que se quedó que no se debe hablar de candidaturas para las elecciones de 2025. Ese punto iba dirigido a Morales, quien es catalogado como el presidenciable del MAS. Lo dijo su último ministro de Gobierno, Carlos Romero. “No es tiempo de hablar de candidaturas presidenciales para las elecciones del año 2025, es momento de referirse a la gestión de Gobierno y los avances en cuanto a la reactivación económica del país”, sentenció Gómez. Varios dirigentes incluyeron la situación del MAS. Muchos impulsan un congreso nacional para cambiar la dirigencia, que está a la cabeza de Evo Morales. En la reunión se pidió a Arce y Choquehuanca que se postulen para dirigir el MAS. Los mandatarios solo escucharon. No dieron un mensaje de aceptación. Incluso, los dirigentes sugirieron que sea una mujer la que comande la dirección del MAS. Hubo aplausos, pero no muchos. Al final, Arce y Choquehuanca salieron bien acomodados de la reunión. El Pacto de Unidad les dio un espaldarazo. También lograron blindar a sus ministros, que por ahora tienen el aval de los sectores. En cambio, los cocaleros del Chapare quieren cambios.