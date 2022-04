Aniversario: 12 casos emblemáticos que Página Siete destapó en sus 12 años





24/04/2022 - 08:45:14

Página Siete.- En sus 12 años de existencia, el periódico Página Siete destapó innumerables casos de corrupción, siempre con la herramienta de la investigación y el principio de la contraparte. Soportando ataques, acosos y escollos, el trabajo de este periódico se forjó a fuego desde su nacimiento y así seguirá en su objetivo de independencia y pluralidad. Éstos, 12 hitos periodísticos de Página Siete, en su duodécimo aniversario. 1 Barcazas chinas: En julio de 2012, Página Siete reveló que la Empresa Naviera Boliviana (Enabol) había pagado por anticipado más de 28 millones de dólares a la empresa GMB para la construcción de 16 barcazas que nunca se entregaron. Tras meses de seguimiento, el el entonces presidente Evo Morales reconoció las irregularidades. En febrero de 2016, la Fiscalía acusó a 20 personas por este caso de corrupción. 2 El desfalco del Fondioc: En noviembre de 2013, Página Siete fue el primer medio en destapar el escándalo de corrupción en el Fondo Indígena que involucró no sólo a dirigentes de organizaciones afines al MAS, sino a altas autoridades del Ejecutivo. La periodista Claudia Soruco visitó cinco poblaciones rurales de los departamentos de La Paz y Santa Cruz, donde comprobó la existencia de decenas de “proyectos fantasma”. El entonces director del Fondioc, Marco Antonio Aramayo, se convirtió en denunciante de los hechos de corrupción y anunció auditorías. Poco después fue detenido y afrontó más de 200 procesos judiciales hasta que murió, la semana pasada. 3 La caída de Quispe, el fiscal más poderoso: En abril de 2014, un robo en la zona Sur paceña fue la punta del ovillo de una investigación de Página Siete que develó que el entonces fiscal Humberto Quispe era “el cabecilla” de una red de corrupción y extorsión. Este periódico develó al menos una decena de denuncias contra el entonces fiscal “clave” que manejaba los casos más bullados en La Paz. La investigación derivó en su detención. 4 YPFB y el caso taladros: Una investigación de Página Siete descubrió irregularidades en la compra y contratación de taladros por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El primer caso fue en 2016 con la empresa china CAMC y el segundo, con la italiana Drillmec, en 2017. Este medio evidenció irregularidades en la contratación, negligencia en la elección del proveedor, sobreprecio de los equipos y malos manejos en su recepción. 5 Oscuros contratos CAMC: En febrero de 2016, luego de que Carlos Valverde revelara la relación entre Evo Morales y Gabriela Zapata, Página Siete inició la investigación de supuesto tráfico de influencias en beneficio de la empresa china CAMC, cuya gerente comercial era Zapata. La pesquisa sobre los contratos entre el Estado y CAMC se desarrolló con la técnica de periodismo de datos y evidenció diversas irregularidades en procesos y precios. Por este trabajo, que se plasmó en el libro La ruta del dragón chino, los periodistas Carla Hannover, Manuel Filomeno y Pablo Peralta obtuvieron el Premio Nacional de Periodismo 2016. 6 Puentes en el Tipnis: En junio de 2017, una investigación in situ de Página Siete al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (Tipnis) evidenció la construcción de puentes en esta zona, pese a su declaratoria de intangibilidad por una ley nacional. El trabajo, que tuvo repercusión internacional y activó denuncias en tribunales ambientales, le valió a la reportera Beatriz Layme el Premio Nacional de Periodismo 2017. 7 Red de corrupción en hospitales: En mayo de 2018, una investigación de Página Siete destapó una red de corrupción y de tráfico de pacientes que operaba en el Hospital de Clínicas y el Hospital Obrero. Los implicados hacían cobros irregulares y usaban equipos inservibles con pacientes de cáncer. A raíz de la publicación, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) intervino las unidades de radioterapia de ambos nosocomios y detuvo a 12 funcionarios por los delitos de uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo. 8 Jhiery Fernández, un inocente preso: El lunes 17 de septiembre de 2018, Página Siete abrió su edición con un titular que decía: “Jueza admite que no violaron a Alexander y que el médico es inocente”. El 4 de octubre, Jhiery Fernández dejó la prisión de San Pedro después de haber estado recluido cuatro años por la muerte del bebé, pese a ser inocente. La primicia se apoyaba en un audio en el que la jueza Patricia Pacajes admitía que Fernández había sido un chivo expiatorio. Todos los medios se sumaron al tema y, ante las evidencias, Fernández fue absuelto. El autor del reportaje de Página Siete, Carlos Quisbert, obtuvo el Premio Nacional de Periodismo 2018 y la medalla al Profesional Destacado de la APLP. 9 Neurona y sus tentáculos digitales: Sin experiencia ni rubro específico, la empresa mexicana Neurona Consulting se adjudicó entre 2017 y 2018 al menos ocho contratos directos del Ministerio de Comunicación por spots y productos digitales, develó Página Siete en diciembre de 2018. La investigación derivó en proceso por corrupción y daño económico al Estado por contratos irregulares por 12,4 millones de bolivianos adjudicados a Neurona. En 2021, el caso fue sobreseído sin pistas sobre los responsables de los pagos. Aún hay pedidos internacionales para que se reabra. 10 Corrupción en Derechos Reales: En abril de 2019, Página Siete develó una red de corrupción que operaba en Derechos Reales de Santa Cruz. La investigación evidenció que se cancelaban irregularmente deudas y se gravaban bienes a pedido. La entidad fue intervenida después de la publicación y el Consejo de la Magistratura destituyó a los funcionarios. 11 Respiradores con sobreprecios: Cuando la pandemia asolaba al país, Página Siete develó el caso de 170 ventiladores españoles y 324 respiradores chinos que fueron adquiridos con sobreprecios; el caso derivó en procesos aún inconclusos. La investigación se completó, en febrero de 2021, con el dossier Secretismo y sobrecostos: pandemia de errores en Bolivia que develó detalles de éste y otros casos. 12 Los chanchullos y Quelca: El 19 de julio de 2021, Página Siete descubrió una red de corrupción y “tráfico de exámenes” en el Ministerio de Educación, que involucraba a altos funcionarios, entre ellos el entonces ministro Adrián Quelca. Tras la denuncia, solventada por decenas de mensajes entre los implicados, se abrió un proceso por incumplimiento de deberes. El 12 de noviembre, Quelca renunció al cargo. Tiempo de agradecer Página Siete tiene ahora nuevos proyectos para seguir en la línea investigativa, los que no serían posible sin la preferencia de la gente. “Quiero agradecer profundamente a las audiencias que a diario nos premian con su preferencia en nuestras diferentes plataformas y que, a lo largo de 12 años, nos han convertido en un periódico influyente, comprometido con la democracia, con la libertad de expresión, los derechos humanos y la equidad de género. También quiero agradecer al equipo que trabaja en este medio con compromiso, mística y ética”, asegura la directora de Página Siete, Mery Vaca Villa. Felicidades Página Siete y gracias a ustedes, queridos lectores, por acompañarnos y darnos el privilegio de informarles. Seis libros y decenas de dosieres



En 12 años, los periodistas de Página Siete han producido y publicado seis libros, en un esfuerzo inédito en Bolivia. Además, este periódico ha realizado decenas de dosieres con reportajes de profundidad, muchos de los cuales han sido premiados. En 2016, Página Siete publicó La ruta del dragón chino: el caso CAMC, un recuento de los contratos (y sus irregularidades) suscritos por esta empresa china de la cual la exnovia de Evo Morales fue ejecutiva. A este texto le siguió, en 2017, Che: una cabalgata sin fin, la historia del paso de este mítico guerrillero por Bolivia escrito en forma de crónica por periodistas y colaboradores de este diario. En 2018 se publicó Prontuario, casos de la crónica roja que conmocionaron a Bolivia. Escrito por periodistas de Página Siete, este libro fue un best seller y su segunda edición aumentada salió en 2019. Ese año, periodistas de este medio escribieron el libro La revolución de las pititas, con crónicas y reportajes sobre los conflictos postelectorales. También llevan el sello de este medio los libros: El Che: miradas personales (2017) y Clásico literario (2018). Con el proyecto P7-Plus este año habrá más investigación y más libros de Página Siete.



“La reinvención está en el ADN de Página Siete”

Raúl Garáfulic, presidente del directorio. Cuando Página Siete nació, el 24 de abril de 2010, algunos vaticinaban que no sobreviviría un año. Han pasado ya 12 y el periódico se ha consolidado, contra viento y marea, como el más influyente del país. “Desde el primer momento hemos sido acosados por el gobierno de Evo Morales primero y ahora por el gobierno de Luis Arce, pero hemos aprendido no sólo a sobrevivir, sino a crecer. La reinvención está en el ADN de Página Siete, que es uno de los medios que más rápidamente y con más creatividad evoluciona hacia sistemas digitales”, evalúa Raúl Garáfulic, presidente del directorio. Página Siete llega a su 12 aniversario con dos millones de usuarios únicos al mes en plataformas digitales, según Google Analytics. En este momento es el segundo medio de comunicación más leído del país y cuenta con más lectores distribuidos a lo largo y ancho de Bolivia. “Página Siete es uno de los medios más influentes y esto se debe principalmente a la independencia y el pluralismo del periódico”, acota Garáfulic y perfila nuevos retos: “El sector de la prensa a nivel mundial está en proceso de transformación; está migrando hacia lo digital. En ese proceso se vienen varios desafíos como las suscripciones digitales que cambian la matriz de financiamiento de los periódicos, de la publicidad al aporte de personas individuales. Eso hace además que los techos de crecimiento puedan ser más grandes y ello se va a traducir en nuevos productos informativos de calidad”. Además de su credibilidad, Página Siete cuenta con otro bien incalculable: un equipo humano calificado y comprometido con los valores que guían el trabajo diario del periódico. En sus 12 años, periodistas de impecable trayectoria dirigieron este emprendimiento: Raúl Peñaranda, Juan Carlos Salazar, Isabel Mercado y ahora Mery Vaca. “En retrospectiva veo 12 años de satisfacciones y agradecimiento, porque sin el apoyo de los lectores no hubiéramos llegado donde estamos. Eso nos compromete a futuro a seguir haciendo el periodismo independiente y plural que caracteriza a Página Siete y mejorar la calidad de nuestros contenidos”, dice Garáfulic.