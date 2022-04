Felipe Moza tras quedar en libertad: Pensaba que me iban a hacer desaparecer





23/04/2022 - 11:42:30

El País.- El exdirigente cívico de Villa Montes, Felipe Moza Segundo, tras haber quedado en libertad el pasado jueves, denunció el trato “inhumano” al que fue sometido luego de estar encarcelado ilegalmente durante un mes en la ciudad de La Paz. “Pensaba que me iban a hacer desaparecer”, señala parte de una publicación en su cuenta de Facebook. Moza que estuvo preso desde la gestión 2008, por 6 años pasó en la cárcel de San Pedro de La Paz, durante el gobierno de Evo Morales. Fue implicado en la explosión de una parte del gasoducto de YPFB durante una protesta. El pasado 14 de marzo nuevamente fue capturado en la ciudad de Villa Montes y conducido hasta la ciudad de La Paz, por este mismo delito, a pesar que su pena privativa de libertad ya había sido cumplida Moza cuenta que, tras haber sido detenido en Villa Montes, de forma ilegal, fue conducido hasta La Paz vía terrestre, en un viaje inhumano de 24 horas, escoltado por policías, en rango de sargento, teniente, mayor e incluso hasta un coronel. “Como si hubiera sido un delincuente o maleante o narcotraficante, donde no me dejaron hablar con mi familia ni mis abogados, incomunicado del todo, era un secuestro. Por ratos pensaba que me iban a hacer desaparecer, pero con la bendición de Dios y San Antonio de Padua que me protegió, no pasó a mayores”, comenta. El dirigente chaqueño refiere, que al llegar a La Paz, lo encerraron durante 7 días en una celda de “aislamiento y castigo”, donde se le permitía ir una sola vez al día al baño. Además que debía compartir una celda en la que habían 4 camas para 12 reos. “Luego (tuve que) esperar una acción de libertad y me negaron, para luego esperar más de un mes encarcelado (para) una audiencia, donde pude conseguir mi libertad de forma definitiva”, señala. Moza se ratifica, y argumenta que no estuvo preso por un asunto personal, sino que fue por defender los intereses del departamento de Tarija y del Chaco, en la lucha por la autonomía, el impuesto directo a los hidrocarburos (IDH), además de no aceptar el pacto fiscal, del cual refiere que Tarija perdía el 11% de las regalías y el Chaco el 45%. Asimismo, reclamó por más obras y proyectos para Tarija, entre los que se encuentran la carretera al Chaco, que hasta ahora no se ha concluido, más cuando el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), ostenta el poder desde hace más de 16 años. “Decirle al Chaco y a Tarija, jamás y nunca traicioné, y jamás y nunca vendí la dignidad de los chaqueños y tarijeños, por segunda vez demuestro que amo al Chaco y a Tarija poniendo el pecho y la frente en alto, es el orgullo que llevo impregnado en mi corazón pensando siempre dejarle mejores días a nuestros hijos”, enfatizó. Moza destacó el trabajo de los abogados Jorge Valda y Fabio Morales, que por segunda vez han logrado su libertad. Asimismo, agradeció el apoyo de toda su familia. También cuestionó el actual sistema de justicia. “Hay muchas cosas por hacer, porque nuestra justicia y nuestra democracia está en peligro mientras esté el gobierno del MAS. La vergüenza más grande es nuestra justicia boliviana, manipulada políticamente por los actores de este gobierno”, reclamó.