A raíz de juicio a Añez, el MAS quiere incorporar el golpe de Estado como delito en la Ley 044





23/04/2022 - 07:21:19

Correo del Sur.- Ante el juicio de responsabilidades que deberá ser aprobado en la Asamblea Legislativa Plurinacional para la expresidenta Jeanine Áñez, de manera excepcional a la vía ordinaria, la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Tupa, anunció que su partido perfila incorporar el delito de ‘golpe de Estado’ en la Ley 044, que es para juzgar a altas autoridades y mandatarios. “La vamos a revisar la Ley 044 y hay un equipo de diputados y diputadas que no solo están trabajando en la modificación del procedimiento del juzgamiento o autorización de juzgamiento de altas autoridades, sino también estamos pensando tipificar el delito de Golpe de Estado y esto les adelanto, porque no vamos a permitir que ninguna otra persona venga a arruinar la estabilidad económica, política y social del país, como lo ha hecho la señora Jeanine Áñez”, afirmó la legisladora del oficialismo. Tupa dijo que la justicia determinará si Áñez será juzgada por la vía ordinaria o por la vía excepcional para mandatarios. Similar criterio vertió la mañana de este viernes el jefe del MAS, Evo Morales, quien dijo que este caso de Áñez está en manos de la justicia. “Dudo que esta señora se pueda zafar de la justicia divina, aquí en la tierra va a ser juzgada y estoy segura que va a ser juzgada también en el cielo, no se va a salvar, ella creerá que se va socapar los delitos que ha cometido en el país y jamás lo vamos a permitir porque el pueblo boliviano nos ha devuelto la confianza”, agregó la diputada del MAS. La expresidenta Janine Áñez deberá ser juzgada por la vía excepcional de la ley 044 luego de la instrucción de la Sala Penal Cuarta de La Paz. Para este procedimiento deberá haber aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional con dos tercios de voto, sin embargo, el MAS apunta a revocar la decisión judicial para que la exmandataria se someta al juicio ordinario, ya que no creen que haya sido jefa de Estado constitucional. La ley 044, de juzgamiento a altas autoridades, mandatarios dispone que presidentes y vicepresidentes serán juzgados por los delitos de: traición a la Patria y sometimiento total o parcial de la nación al dominio extranjero, previstos en el Artículo 124 de la Constitución Política del Estado y el Código Penal vigente; violación de los derechos y de las garantías individuales consagradas en el Título II y Título IV de la Constitución Política del Estado. Además de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; resoluciones contrarias a la Constitución, anticipación o prolongación de funciones; concusión, exacciones, genocidio; soborno y cohecho, cualquier otro delito propio cometido en el ejercicio de sus funciones.