MAS se opone a caso de corte y ven que su discurso por Senkata y Sacaba se cae





23/04/2022 - 07:18:10

Página Siete.- Luego de darse a conocer que la expresidenta Jeanine Añez solicitara a Comunidad Ciudadana (CC) y a Creemos viabilizar los juicios de responsabilidad que hay en su contra, desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) señalan que no darán curso a esos procesos en la Asamblea Legislativa. Ante ello, un representante de las víctimas y CC observan que el partido azul usó los casos de Senkata y Sacaba de forma política y que ahora se cae ese discurso. Hasta julio de 2021, la Fiscalía aprobó cuatro proposiciones acusatorias, que fueron interpuestas por el Ministerio de Justicia, en contra de Añez para casos de corte. Las causas son por: 1) Las muertes de Senkata y Sacaba. 2) El préstamo del Fondo Monetario Internacional, de más de 300 millones de dólares, que supuestamente causó daños al Estado. 3) La concesión presuntamente irregular del Registro de Comercio por 15 años adicionales a Fundempresa. 4) La aprobación de un decreto que atentó supuestamente, según el oficialismo, contra la libertad de expresión, A ello se suma que el 18 de abril, la Sala Penal Cuarta de La Paz dictaminó que la exmandataria sea procesada por juicio de responsabilidades, por una supuesta designación ilegal en la Empresa Boliviana de Alimentos. El jefe de bancada del MAS en Diputados, Gualberto Arispe, y el senador Félix Ajpi manifestaron que no darán curso al juicio de responsabilidad contra Añez. Ello porque -sostienen- fue una “presidenta de facto”, y lo que corresponde es que concluyan los juicios por la vía ordinaria. “No hay eso de que Añez fue mandataria, ella ha sido presidenta de facto, se autonombró. Por tanto se le tiene que juzgar por hechos comunes (…). Esto no es a pedido del cliente. De la forma que ha cometido delitos se le va a juzgar a una persona, esta petición ni siquiera vamos a considerarla”, sostuvo Ajpi. El parlamentario dijo que cuando concluyan los casos golpe I y II, recién se analizará si el proceso por los hechos de Senkata y Sacaba va por la vía ordinaria o caso de corte. El representante de las víctimas de Senkata y Sacaba, David Inca, señaló que los afectados de estos hechos ahora están en un juego político. Añadió que el MAS quedó en entredicho, puesto que usó en su discurso el tema de justicia para los fallecidos en El Alto y Cochabamba, y ahora se niega a viabilizar el proceso contra Añez. “He tenido una reunión con los de Senkata y Sacaba y se sienten utilizados, porque la que no quería justicia (Añez), ahora quiere justicia; y los del MAS, que exigían justicia, ahora no quieren viabilizar el tema de justicia. Hasta han hecho una marcha exigiendo justicia para las víctimas, pero era de boca para afuera. Simplemente han utilizado a las masacres como eslogan. El MAS está en entredichos”, señaló. Una vez conocido el pedido de la exmandataria a las bancadas de oposición, para que den curso a los juicios de responsabilidades, el líder de Creemos, Luis Fernado Camacho, indicó que su agrupación política iba a viabilizar esa solicitud. Entre tanto, el jefe de CC, Carlos Mesa, expresó que consultaría a sus parlamentarios. Sin embargo, ayer, el vicepresidente de CC, Gustavo Pedraza, afirmó, en contacto con Página Siete, que su organización política dará curso al caso de corte. Además, cuestionó al masismo por oponerse a dar vía libre a estos procesos, y afirmó que el discurso de justicia para Senkata y Sacaba ahora se cae. “CC ha decidido apoyar el juicio de responsabilidades. CC aprobará un juicio de responsabilidades (…). Pero está visto que al MAS no le interesa que haya justicia para las víctimas de Senkata y Sacaba, eso es secundario, al MAS sólo le interesa encarcelar a sus adversarios políticos y limpiar la imagen de Evo”, dijo. Casos golpe I y II Añez está más de un año presa por los casos golpe I y II. En esos procesos es acusada por la presunta comisión de los delitos de sedición, conspiración, terrorismo, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Ello por el presunto “golpe de Estado” en contra del gobierno de Evo Morales y porque la exautoridad asumió la Presidencia tras la renuncia del exgobernante. En esos procesos no están tipificados tipos penales relacionados con los hechos de Senkata y Sacaba. No obstante, representantes y autoridades del MAS en reiteradas oportunidades usaron el discurso de que la expresidenta está en la cárcel, y que los procesos por la vía ordinaria son para que las víctimas del 2019 tengan justicia.