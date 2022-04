Caen 8 efectivos por volteo de droga y delincuencia penetra en la Policía





23/04/2022 - 07:05:52

Página Siete.- Ocho efectivos del Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE) Amazonia fueron aprehendidos por un presunto volteo de 800 kilos de cocaína tras un operativo en el municipio de San Borja, Beni. Ese delito, que consiste en quitar droga a narcos para luego desviarla al mismo narcotráfico, se suma a otros hechos irregulares en los que se acusa a uniformados de liderar una banda de atracadores, proteger al narcotráfico, de violencia y de operar en ilícitos junto con privados de libertad. “Todos y cada uno de los miembros de las patrullas que operaron en este caso han sido aprehendidos y será ahora la justicia boliviana la que determine su situación jurídica”, señaló el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Según las investigaciones, los uniformados hicieron un operativo en la estancia “Los Nicos” el 17 de abril; ahí hallaron armas de fuego, una pista clandestina y paquetes de cocaína. Se conoce que secuestraron cerca de 1.200 kilos de cocaína; sin embargo, sólo 431 kilos fueron reportados. El ministro informó que las personas vinculadas con esa carga de droga, al enterarse de que la Policía sólo reportó 431 kilos, empezaron a llamar a los efectivos para amenazarlos y reclamarles que no era toda la droga secuestrada, faltaban 800 kilos. “La Dirección General de la Felcn logra interceptar unas conversaciones donde se empiezan a realizar amenazas al personal de la Felcn que había operado en este lugar, en atención de que ya se tenía conocimiento que la carga tenía un peso aproximado de 431 kilos de clorhidrato de cocaína”, detalló la autoridad. Tras descubrirse el volteo de droga, cada uno de los miembros de las patrullas que operaron fueron aprehendidos y serán presentados ante un juez cautelar. Hay un capitán, entre ellos. La Fiscalía solicitó la detención preventiva para los ocho efectivos involucrados, mencionó Del Castillo. Los 800 kilos de cocaína desviada están valuados en aproximadamente 1.600.000 dólares. Y los 431 kilos de droga secuestrada por efectivos antidroga equivalen a 1.078.375 dólares. También secuestraron armas, municiones y se estima que hubo una afectación al patrimonio del narcotráfico en 2.672.750 dólares. Ante esa situación, el ministro recordó que está en curso una reestructuración de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y se está apartando a aquellos policías que cometen delitos y protegen a organizaciones criminales. Desde hace unos días, todos los efectivos antidroga son sometidos al polígrafo, a raíz de unos audios que develaron un presunto encubrimiento al narcotráfico en Valle Sacta, trópico de Cochabamba, el pasado 25 de marzo. Narcoaudios. El expresidente Evo Morales denunció hace unas semanas a jefes antidroga por proteger al narcotráfico en Valle Sacta. Morales cuestionó ayer que no haya ni un solo policía detenido por ese hecho, pese a los audios que presentó en los que se escucha a los uniformados dar la orden para abandonar un operativo sin intervenir las fábricas de droga encontradas. “Las semanas pasadas aparecieron tiktokeros piscacocas, y estamos investigando alguna gente montó eso, reclamamos, por esa situación hay gente que está detenida. Pero de semejantes audios no hay detenidos”, señaló Morales. Cuestionó a las autoridades judiciales por esa situación. En este caso fueron involucrados José María Velasco, exdirector de la Felcn; Jaime Arancibia, excomandante nacional de Umopar; Erick Terán, exjefe de Umopar Chapare; y el capitán Iver de Villegas. A la fecha, los dos primeros no declararon aún. Terán ya compareció y asumirá defensa en libertad, y Villegas está con arresto domiciliario. Atraco. Ayer, la subteniente Lizett Condori fue aprehendida y encarcelada porque presuntamente lideró una banda delictiva en el atraco a una vivienda en la ciudad de Santa Cruz, el 15 de abril. La oficial estaba destinada a la Felcc de Cochabamba y viajó a Santa Cruz para cometer el ilícito junto con su pareja. Cuatro miembros de la banda ya fueron detenidos y hay tres prófugos. Según el reporte policial, esta organización operaba a nivel nacional. Sospechan que hay más policías involucrados. Cárceles. El abogado Zahar Ríos denunció ayer que el privado de libertad Gustavo Vargas salió por unas horas del Centro de Readaptación Productiva de Montero (Ceprom) y se fue a robar 500 mil bolivianos de la caja fuerte de una vivienda, luego volvió al penal como “si fuera su casa”. El custodio de ese recluso ya es investigado por ese hecho irregular. Supuestamente el reo obtuvo un permiso también para ir a hacer unos trámites jurídicos, en horas de la noche y en martes de Carnaval. El oficial encargado de esa cárcel fue citado inicialmente en calidad de testigo por este caso, no descartan que también pase a ser investigado. Otros casos Violencia El pasado lunes, un policía fue beneficiado con la detención domiciliaria por golpear a su pareja en la ciudad de Cochabamba.



Custodios El jueves, dos efectivos fueron aprehendidos por dejar escapar a un reo que había acudido a un centro de salud en Cochabamba.



Complicidad A inicios de abril, se conoció que policías, presuntamente, brindaban protección al clan familiar de Lizeth Pérez Ledezma, conocida como la reina del microtráfico.