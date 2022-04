Buscan en Beni los 800 kilos desaparecidos de droga y revelan amenazas desde un número de Paraguay





23/04/2022 - 06:54:20

La Razón.- Hay un rastrillaje en la vía entre San Ignacio de Moxos y San Joaquín, Beni, en busca de los 800 kilos de droga que “desaparecieron” y que derivaron en la detención de ocho policías y la intervención del Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE) Amazonia. Desde un número de celular de Paraguay, un narcotraficante amenazó a uno de los uniformados para que devuelva la droga. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó de los rastrillajes y del trabajo de contrainteligencia que se encara en la fuerza encargada de la lucha contra el narcotráfico. “Esta droga hasta ahora no habría salido del territorio nacional, se encuentra hábilmente camuflada en el trayecto San Ignacio de Moxos y el municipio de San Joaquín. El talento humano de otros departamentos ya se ha constituido en Beni para realizar el rastrillaje correspondiente”, explicó Del Castillo. Ocho uniformados, entre ellos un mayor, un capitán, un teniente y suboficiales, fueron aprehendidos por la “desaparición” de la droga. Los policías involucrados reportaron el secuestro de 431 kilos de clorhidrato de cocaína, pero no hicieron conocer de otras dos acciones similares.



Del Castillo reveló que una persona de un celular con número de Paraguay amenazó a uno de los detenidos para que devuelva la droga. “Uno de los efectivos policiales abría recibido una amenaza en contra de su vida y la integridad de su familia. El número (desde donde se le llamó) correspondería a Paraguay”, reconoció en alusión a datos que da cuenta que cuando era interrogado uno de los policías sonaba su celular y cuando se le ordenó respondiera se escuchó las amenazas. Los 431 kilos de droga incautados representa un daño al narcotráfico de $us 1.078.375. De lo incautado, se calcula que la estancia tiene un valor de $us 500.000 y las armas, $us 16.000. Por otro lado, “si calculamos (la droga desaparecida), al tener conocimiento que podría tratarse de clorhidrato de cocaína y de aproximadamente 800 kilos, se puede hablar de 1.600.000 dólares en atención a que cada ladrillo de cocaína costaría mínimamente 2.000 dólares”, indicó más temprano Del Castillo. Los más de 400 kilos de droga fueron incinerados.