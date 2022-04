Richter sobre el Censo: No tengo autoidentificación cultural porque vengo de corrientes migratorias





22/04/2022 - 13:59:39

Correo del Sur.- El vocero presidencial, Jorge Richter, afirmó este viernes que la categoría mestizo es “colonial” y “no es una nación”, por lo que considera no debe ser incluida en la boleta del Censo de Población y Vivienda. En una conferencia de prensa sobre los preparativos del Censo 2022, Richter defendió la exclusión de la categoría mestizo y cuestionó las intenciones de “confrontación” a partir de este debate. Explicó que en el Censo se busca una “valoración cultural”, pero que las personas que no se identifiquen con ninguna de las naciones indígenas originarias campesinas no “quedará por fuera”. “Todos estamos incluidos en lo que es la nación boliviana, en lo personal yo me identifico con la nación boliviana y si me piden que haga una autoidentificación cultural, diré que no porque, pues yo vengo de lo que han sido las corrientes migratorias, pero soy parte de la nación boliviana, nadie queda por fuera, nadie queda por fuera”, sostuvo Richter. De esta forma, defendió que la categoría mestizo “conceptualmente también es la mezcla de razas” y que fue utilizada “con intención de dominación política”. Agregó que la autoidentificación cultural “no tiene una relación política, no tiene un interés político electoral y no modifica las proporciones de apoyo”. “Es una cuestión absolutamente técnica para recabar información de orden cultural fundamentalmente y de preservación con políticas públicas de lo que es nuestra ancestralidad”, sentenció. Finalmente, Richter dijo que para el Gobierno está cerrado el debate sobre la inclusión de la categoría mestizo en el Censo porque "no tiene ningún valor estadístico, no tiene una relación cultural y no tiene utilidad política" y que "nadie podría decir dónde vive la nación mestiza".