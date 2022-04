Gobierno y empresarios se reunirán el lunes para tratar el incremento salarial





22/04/2022 - 13:57:30

Las autoridades del Gobierno y los empresarios del país se reunirán el lunes 25 de abril para tratar el tema del incremento salarial este año, informó este viernes el viceministro de Política Tributaria, Johnny Morales. En una rueda de prensa desde su despacho en la ciudad de La Paz, indicó que el presidente de la Confederación de Empresario Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, aceptó la invitación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para entablar una reunión. “La misma se va a llevar adelante el día lunes, a las 15.00. Nosotros vamos a sostener una reunión con el sector empresarial el día lunes donde vamos a tratar estos temas de preocupación del sector”, dijo. Indicó que, en la reunión, las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas escucharán los argumentos de los empresarios sobre el incremento salarial a los trabajadores este año. Las autoridades expondrán con información oficial sobre la situación económica del país y las condiciones sobre el incremento salarial, que se negocian y analizan con el sector obrero. “(Sin embargo), lo que lamentamos, es que el día de ayer (jueves), ellos (los empresarios) salgan, dicen que no están de acuerdo discutir nada y que plantean de que el incremento salarial no se lleve adelante y que sea prácticamente cero por ciento”, sostuvo. El viceministro lamentó el “doble discurso” de los empresarios y cuestionó que en los anteriores 14 años de gestión y ahora en el gobierno del presidente Luis Arce “nunca” hayan manifestado una predisposición de coadyuvar, con el sector obrero, de darles un incremento salarial. “En nuestra historia de Gobierno que tenemos, el sector empresarial nunca envió una propuesta de incremento salarial a favor de los trabajadores. Los argumentos siempre han tenido, ellos que no estaban en condiciones de llevar un incremento salarial”, añadió.