Las tropas rusas usaron la violación como instrumento de guerra en Ucrania: El horror que quedó expuesto tras la retirada de los soldados de Putin





22/04/2022 - 10:43:37

Infobae.- Cuando las tropas rusas invadieron Ucrania y empezaron a acercarse a Kiev, Andrii Dereko le pidió a su hijastra Karina Yershova, de 22 años, que abandonara el barrio donde vivía. Pero la joven insistió en que quería quedarse en Bucha. “Todo irá bien, no habrá guerra”, le contestó, según CNN. A pesar de padecer artritis reumatoide, Karina tenía un espíritu muy independiente: “Ella misma decidía cómo vivir”, cuenta su padrastro. Yershova trabajaba en un restaurante de sushi en Bucha, y esperaba poder graduarse de la universidad. Cuando los soldados rusos rodearon Bucha a principios de marzo, Yershova se escondió en un apartamento con dos amigas. En una de las últimas comunicaciones que Dereko y su esposa, Olena, tuvieron con Yershova, ella les dijo que había salido para comprar comida en un supermercado cercano. “No pensábamos que los rusos llegarían a tal punto de disparar a los civiles. Todos esperábamos que al menos no tocaran a las mujeres y los niños, pero ocurrió lo contrario”, reveló a CNN. Luego de semanas sin noticias de Yershova, su madre publicó un mensaje en Facebook rogando a cualquiera que supiera lo que le había ocurrido que se pusiera en contacto con ella. Unos amigos le dijeron que las imágenes de una mujer muerta con tatuajes similares a los de Yershova -que incluían una rosa en el antebrazo- habían sido publicadas en un grupo de Telegram creado por un detective de Bucha que intentaba identificar cientos de cadáveres encontrados en la ciudad tras la retirada de las tropas rusas de la zona hace dos semanas. La policía comunicó a la familia que había sido asesinada por soldados rusos. Al parecer la torturaron o se resistió. “La mutilaron. Le dispararon en la pierna y luego le hicieron un torniquete para detener la hemorragia. Y luego le dispararon en la sien”. Dereko también cree que las tropas rusas abusaron sexualmente de Yershova. “El investigador insinuó” que había sido violada, dijo, según CNN. lyona Krivulyak, que dirige la línea telefónica nacional de La Strada-Ucrania -un grupo que hace campaña contra la violencia de género- dijo a la CNN que recibieron nueve relatos de violaciones en todo el país, la mayoría de ellos violaciones en grupo. “La violación es un instrumento de guerra contra la población civil, un instrumento de destrucción de la nación ucraniana”, afirmó. “A las mujeres las sacaban del sótano para que los soldados pudieran abusar de ellas” A principios de abril, las autoridades ucranianas acusaron a las tropas rusas presentes en el país de ejercer violencia sexual selectiva contra mujeres y niñas ucranianas, al haber encontrado varios cuerpos de mujeres desnudas en el borde de una carretera no muy lejos de Kiev. La vicealcaldesa de Ivankiv, Maryna Beschastna habló de un episodio en el cual dos hermanas ucranianas de tan solo 15 y 16 años fueron violadas a manos de soldados rusos y no pudo contener las lágrimas, reportó el diario Express. El reportero de ITV Dan Rivers dijo que “Maryna es la teniente de alcalde aquí y ha escuchado relatos sombríos de cómo los soldados rusos trataban a las mujeres en el área”. Beschastna agregó al medio británico que “A las mujeres las sacaban del sótano tirándolas del pelo para que los soldados pudieran abusar de ellas”. Por su parte el presidente ucraniano Volodimir Zelensky rogó a Occidente, en uno de sus muchos mensajes, que interviniera y evitara que Rusia continuara cometiendo más atrocidades contra el pueblo civil de Ucrania. “En nuestra tierra, se ha concentrado el mal. Asesinos, torturadores, violadores, saqueadores. Los que se hacen llamar ejército. Y que solo merecen la muerte por sus acciones. Quiero que todas las madres de todos los soldados rusos vean los cuerpos de los que han muerto en Bucha, en Irpin, en Hostel”. “¿Que hicieron? ¿Por qué fueron asesinados? ¿Qué hizo el hombre que montaba su bicicleta en la carretera? ¿Por qué los ciudadanos comunes fueron interrogados y torturados hasta la muerte en una ciudad común y pacífica? ¿Por qué las mujeres fueron estranguladas después de que les arrancaron los aretes de las orejas? ¿Cómo podían las mujeres ser violadas y asesinadas frente a sus hijos? ¿Sus cuerpos torturados incluso después de su muerte? ¿Por qué los tanques aplastaron los cadáveres de las personas?”, expresó al dar su mensaje. Al respecto, la comisaria de Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania, Liudmila Denisova, denunció que las tropas rusas violaron de menores durante su ocupación de la ciudad de Bucha. Denisova lanzó una publicación en su página de Facebook donde enumera el caso de al menos dos menores, una niña de catorce años y un niño de once, que, según denuncia, fueron violados por los ocupantes rusos. En este contexto, Denisova instó a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y Naciones Unidas a que investigue estos hechos. “No existe lugar en la tierra o en el infierno donde estos criminales racistas puedan esconderse de la venganza”, aseveró la parlamentaria ucraniana, quien insistió en que la violación está “estrictamente prohibida” por la Convención de Ginebra de 1949 sobre el derecho internacional humanitario.