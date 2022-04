Empresarios piden congelar salarios y lanzan ocho alertas





22/04/2022 - 07:16:12

Página Siete.- Los empresarios privados de las nueve federaciones departamentales del país piden congelar el incremento salarial que se apresta a definir el Gobierno con la Central Obrera Boliviana (COB), además lanzaron ocho alertas, entre ellas la excesiva regulación laboral y presión impositiva a la que están sujetas las empresas. Las federaciones departamentales de empresarios privados del Beni, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz y Tarija, junto a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), se reunieron ayer en La Paz para analizar la situación económica y productiva del país. Al término del encuentro los representantes empresariales emitieron una declaración, en la que ratifican su desacuerdo con los incrementos salariales en esta gestión. Esto, por sus efectos en la generación y sostenimiento del empleo digno y la viabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas y de los sectores que no se han recuperado de la crisis. El presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Jaime Ascarrunz, señaló que el sector privado en reiteradas oportunidades ha expresado que la situación económica de las empresas luego de la pandemia no es la más adecuada para hablar de incremento salarial. “Recomendamos mantener este año los salarios existentes porque no tenemos incremento en los precios al consumidor. Sugerimos no tocar tema salarial para no afectar a las empresas, lo mejor que podemos hacer es preservar el empleo sin incrementos salariales, llamamos a la reflexión para que este tema se trate de esa manera”, puntualizó. Además, aclaró que un aumento salarial está destinado a reponer la pérdida del poder adquisitivo del salario, pero la inflación en 2021 sólo fue de 0,9%. Los empresarios en la declaración reconocen las acciones del Gobierno que han permitido una recuperación parcial de la economía en algunos rubros. Las alertas Los empresarios alertan que: 1) la gran mayoría de las empresas privadas formales del país continúan afectadas por las consecuencias de la pandemia de la Covid-19. 2) También están golpeadas por los graves daños que infringe el contrabando creciente. 3) La informalidad. 4) Los avasallamientos. 5) Las regulaciones que restringen las exportaciones. 6) Las afectaciones a las cadenas de suministro. 7) La sobrerregulación laboral. 8) La presión impositiva a las empresas. En esta materia, un empresario contó a este medio que se tropieza con recurrentes fiscalizaciones y multas a nivel laboral y de impuestos, presiones para la restitución de empleados a pesar de la crisis en la que están muchas empresas. Los empresarios piden al Gobierno, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, llevar adelante nuevas medidas para fortalecer a la industria, acelerar la generación del empleo y la inversión, atender de manera equilibrada las demandas y necesidades de los departamentos y de los sectores en situación de mayor vulnerabilidad. Demandan la aplicación de medidas inmediatas de reactivación, como el pago de deudas con las empresas, adjudicación preferente a productos y servicios de firmas bolivianas en los procesos de licitación, e implementar mecanismos como las alianzas público privadas. Exhortan a las autoridades del Gobierno a dialogar con los representantes del empresariado privado nacional, a fin de escuchar y atender sus preocupaciones y definir de manera conjunta medidas para enfrentar los problemas. “Reafirmamos nuestro compromiso de defensa permanente de los principios de la libre empresa, respeto a la propiedad privada, libertad económica, seguridad jurídica y empleo digno, como requisitos fundamentales para la democracia”, señala la declaración. COB y Gobierno reanudan análisis el 25 Debate La subcomisión salarial del Ministerio de Economía continuó el miércoles la mesa técnica para analizar la propuesta de la COB de elevar en10% el salario mínimo nacional y 7% al haber básico este año.



Pausa Se declaró un cuarto intermedio en las negociaciones hasta el 25 de abril.

Negativa El presidente de Conamype, Agustín Mamani, señaló que el sector aún lucha por reactivar las unidades productivas y no está en condiciones de asumir un alza salarial.



Presión Los microempresarios sufren competencia de contrabando, aún tienen deudas con bancos y muchos cerraron sus talleres, indicó.